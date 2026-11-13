Los 41 muy chulos y coquetones, 125 años después

Las primeras notas periodísticas aparecieron el martes 19 de noviembre de 1901, día en que la ciudad se despertó con la noticia en cuatro de los periódicos que circulaban en la capital. Son notas muy breves publicadas, respectivamente, en El Diario del Hogar, El Universal, El Tiempo y La Tribuna. El combativo El Diario del Hogar titulaba una notita como “Baile de hombres solos”. Perdida entre varias notas más, El Universal informó sobre un “Baile de afeminados”. La nota breve de El Tiempo hacía referencia a “Un baile de hombres disfrazados”. Y La Tribuna informaba sobre el mismo hecho en “Por las comisarías”.

El primero de ellos reportaba: “Repugnante es el hecho que descubrió la policía el sábado en la noche en una casa de las calles de la Paz. Celebrábase ahí un baile en el que se estaba produciendo más ruido del necesario en una diversión”. En su nota, El Universal daba cuenta: “Notó el gendarme de la 4ª calle de la Paz que en una accesoria se efectuaba un baile a puerta cerrada y para pedir licencia fue a llamar a la puerta”. Por su parte, El Tiempo señala que “La noche del domingo fue sorprendido por la policía, en una casa accesoria de la 4ª calle de la Paz, un baile que 42 hombres solos verificaban, de estos la mitad estaban vestidos de mujer”. Y La Tribuna informó:

En la casa número cuatro de la calle de la Paz, se daba un baile clandestino, haciendo los concurrentes gran escándalo. Presentándose la policía en el lugar del suceso, encontró haciendo gran bola a 42 individuos, muchos de los cuales se hallaban vestidos con trajes de mujer. Fueron todos los escandalosos conducidos a la comisaría, originando su conducción una rechifla general.

En esas notas y en estas escuetas líneas citadas se cifra prácticamente todo el suceso desde el principio.

El Baile presenta varios puntos por dilucidar y el primer dato por esclarecer es la fecha exacta para la que se convocó. Ninguno de quienes han escrito o investigado sobre el Baile de los 41 coincide en una fecha concreta: algunos escriben que fue el 17, otros confundidos dicen que el 18, unos más osados incluso que fue hasta el 20… ¿habría sido posible que una fiesta tan exclusiva fuera convocada para un domingo, lunes o miércoles, que son los días en que hubieran caído el 17, 18 y 20? Sin duda es muy poco probable pues por lo regular todas las fiestas se realizan en viernes o sábado y, además, aún no sucedía la Revolución Mexicana, así que no era un día que se conmemorara algo, es decir, tampoco era un día feriado.

Los volantes que salieron de la imprenta de Antonio Vanegas Arroyo con los grabados de José Guadalupe Posada están cabeceados con este título: “Los 41 maricones encontrados en un baile de la calle la Paz el 20 de Noviembre de 1901”. No me explico cómo con los acontecimientos sucediendo en sus narices Vanegas Arroyo o Posada pudieron poner esa fecha a todas luces errónea porque, como se vio, un día antes los periódicos ya habían dado la noticia de algo que había sucedido unos cuantos días atrás. ¿Los periódicos habrían comprado “la exclusiva”? ¿O acaso eran videntes y predijeron el suceso un día antes? Desde luego que no, es un claro error de Vanegas Arroyo o de Posada. Si ellos, que vivían en la misma ciudad y supieron durante esos días del suceso no tuvieron claro el día preciso, entonces ya puede preverse la tremenda confusión que se causaría en las décadas siguientes.

LOS GRABADOS DE JOSÉ GUADALUPE POSADA ESTÁN CABECEADOS CON ESTE TÍTULO: ‘LOS 41 MARICONES ENCONTRADOS EN UN BAILE DE LA CALLE LA PAZ EL 20 DE NOVIEMBRE DE 1901

SEMEJANTE CONFUSIÓN la continuó Carlos Mon- siváis: en su prólogo a La estatua de sal, las memorias inconclusas de Salvador Novo, donde menciona que fue el día 20; luego en otra crónica, “Los 41 y la Gran Redada”, escribe que fue el día 18 pero cuando esta misma crónica la traducen al inglés para el libro The Famous 41 le cambian aldía 17; también escribe que fue el 17 en el breve texto de la placa conmemorativa por los 100 años del Baile que se encuentra en la pared oriente del Centro Cultural José Martí, al lado de la Alameda Central. El 17 de noviembre, de igual manera, es el día para el que convocan en la película El baile de los 41 (David Pablos, 2020). Para aclarar todo el punto basta con recurrir a la nota de El Diario del Hogar, pues en ella se deja claro desde el principio que la policía los descubrió “el sábado en la noche”. Si las primeras notas salieron el martes 19 y ésta dice que fue el sábado anterior, es fácil contar hacia atrás o consultar el calendario histórico para determinar que ese sábado fue 16 de noviembre.

Entonces, todo sucedió la noche del sábado 16 de noviembre de 1901. La cita fue en una casa, quizá colonial, como las que había por esos rumbos y de las que quedan San Carlos o Mascarones; la moda afrancesada, el estilo arquitectónico del porfiriato, casi no traspasó al otro lado del Paseo de la Reforma o se quedó a sus orillas, como puede verse en la casa De Landa y Escandón (que aún está en pie aunque abandonada en la esquina de Antonio Caso e Ignacio L. Vallarta) y del propio Ignacio de la Torre en la antigua glorieta del Caballito. Sin embargo, los periódicos dieron cuenta del suceso hasta el martes 19 de noviembre. Las cuatro son notitas pequeñas hasta abajo del tabloide, perdidas entre otras notas igual de minúsculas y, por lo tanto, cabe suponer que estaban dentro de las noticias de poca importancia, y que el redactor del diario no consideró que fuera algo tan relevante. Es hasta el día siguiente, el miércoles 20, que en su respectiva nota El Popular pone la noticia arriba a dos columnas con un titular justo debajo del encabezado del periódico: “Un baile clandestino sorprendido. 42 hombres aprehendidos, unos vestidos de mujeres”. Fue entonces cuando el escándalo estalló.

José Guadalupe Posada, El baile de los 41 maricones,1901. ı Foto: Creative Commons

A partir de esas primeras cuatro notas puede suponerse que el hecho no tuvo impacto inmediato pues no llegó a oídos del redactor, sino hasta que alguien lo ventiló o fue a contarlo a la prensa o, como lo sugiere La Tribuna en el título de su nota, en su rondín por las comisarías el reportero se encontró con la noticia que le habrá contado un policía o el inspector. Eso explicaría por qué estos cuatro diarios sacaron la noticia hasta el martes, si para el domingo en la mañana “los bailarines de Sodoma” ya habían sido detenidos y estaban encarcelados. Además, está el hecho de que el redactor de cada periódico no creyó que fuera un caso tan importante pues, como ya se dijo, las notas que se publicaron son breves y están mezcladas con otras notas igual de breves y poco relevantes o en planas llenas de curiosidades.

“¡Jesús, niñas, la policía!”

Las cuatro primeras notas se contradicen en otro punto: una dice que los asistentes eran una veintena, otra asegura que eran 42 parejas y la última que eran 42 individuos. Si había 42 parejas entonces eso querría decir que eran el doble, 84 personas. Todos los siguientes periódicos coincidirán luego en que fueron 42 los detenidos en el Baile… hasta que La Patria (viernes 22) cambia el número: “Los cuarenta y un bailarines”, dice su titular en el que ya falta una persona. Para tratar de dilucidar este punto, que es uno de los más controvertidos, amerita reconstruir todo el acontecimiento con la información que arrojan éstas y otras notas periodísticas de los siguientes días.

En su primera nota, escribe El Universal que “notó el gendarme de la 4ª calle de la Paz que en una accesoria se efectuaba un baile a puerta cerrada”, lo cual se ha interpretado como que fue el ruido de la fiesta lo que llamó la atención del policía. Según esta primera versión, el gendarme fue a tocar la puerta, le abrieron, vio la escena y en cuanto se dio cuenta de que algunas personas vestidas de mujer en realidad eran hombres, arremetió contra ellos y procedió a detenerlos. Lo anterior lo confirma El Popular pues escribe que luego de que el policía notó que había hombres travestidos, algunos

pretendieron huir para quitarse los vestidos del sexo contrario al suyo; pero comprendiendo la policía que se trataba de algo grave, no dejó salir a ninguno y a los 42 aun los vestidos de mujeres fueron llevados a la Comisaría respectiva, de donde pasaron a la Cárcel de Belem, por ataques a la moral.

Pero luego la versión de La Patria es distinta: no sólo dice que ya son 41, sino que el policía que los descubrió se acercó, según esta nota, porque estaba parado en su esquina desde donde “observó que llegaban continuamente carruajes conducidos por algunas parejas”, así que “movidopor la curiosidad se acercó a la puerta de la casa observando que el patio había sido convertido en salón de un baile indecente”. Se quedó un momento viendo el baile y se dio cuenta de que todos eran hombres, algunos vestidos de mujer, “por lo que fue a dar parte a la 8ª Inspección”. A continuación, el comisario Manuel Palacios “determinó que acudieran al lugar algunos gendarmes disfrazados que permanecieron hasta las tres de la mañana”. Haya sido por el escándalo de la fiesta o por lo llamativo de los carruajes, alrededor de esa hora llegó el Inspector y por órdenes suyas se aprehendió “a 41 individuos entre vestidos de hombre y de mujer y a una vieja que cuidaba la casa y que había sido testigo con los gendarmes del baile”, relata La Patria. A esas horas de la madrugada sería cuando se habría dado la redada propiamente dicha. Algunas versiones de quienes también han escrito sobre el Baile sugieren que algunos pudieron escapar por la azotea o esconderse, de lo cual se deduce que pudieron haber sido más asistentes y que la policía “sólo” pudo atrapar a 42. Por lo que se desprende de esta nota, no fue así, sino que eran 42 en total, nadie huyó, y a los 42 los atraparon durante la redada.

Suena más lógico y verosímil que el policía que descubrió el Baile, ya sea por el ruido o por la llegada de tantos carruajes, haya ido a buscar refuerzos a la 8ª Inspección pues él solo no habría podido aprehender a 42 personas y, entonces sí, varias habrían podido fugarse por la azotea, esconderse o huir por la misma puerta quitando del paso al gendarme. En el baile de la Coyuya un solo policía y a caballo sólo pudo atrapar a dos, así que sin refuerzos habría sido muy difícil un gendarme contra 42 individuos. Con más policías y por orden del inspector ejecutaron entonces la redada y entre todos pudieron apresar a los 42. Es importante destacar el dato de que “a las tres de la mañana” el inspector dio la orden de apresarlos, es decir, ya en la madrugada del domingo 17 de noviembre. Una nota ha dicho que el Baile era en una accesoria o local, otra que en un patio, Tello Díaz dice que un salón… o bien pudo ser, creo, el garage de la casona o el jardín, lo cual confirma que en todo caso era un evento a puerta cerrada.

LA NOTA DE LA PATRIA CONTINÚA con los hechos que siguieron a la redada: primero, que fueron consignados al gobernador del Distrito, quien resolvió que 22 de los bailadores, los que estaban vestidos de hombre, pasaran “al cuartel del 24º batallón” donde los raparon. Y los 19 restantes, que eran los que estaban vestidos de mujer, “se encuentran por lo pronto en el cuartel de la [gendarmería] Montada”. Así que fueron separados en dos grupos, los que no estaban travestidos, que eran más, 22, y los que sí, sólo 19, vale la pena reparar en estos números porque cuando se habla de Los 41 se piensa que los 41 estaban vestidos de mujer. Luego confirma que en el hecho estuvieron involucrados personajes de la alta sociedad porfiriana y El Universal dice incluso más: “había afeminados de todas nacionalidades” (miércoles 20).

Los periódicos reportan en un primer momento que los detenidos fueron llevados a la espantosa cárcel de Belén, sin embargo, en otras notas siguientes, hacen pensar que muy probablemente dieron ese dato sin tener la información confirmada, como si hubieran pensado en una consecuencia lógica: si a todos los detenidos usualmente se les lleva a Belén, a estos también debieron de remitirlos allí. Pero una vez más, conforme pasan los días y fluyen las noticias, se informa que los separaron en dos grupos, como ya se dijo: unos al cuartel de la Gendarmería Montada y los otros al cuartel del 24º batallón del ejército. De manera que lo más probable es que en realidad nunca hayan pisado la cárcel de Belén, sino que de la comisaría fueron directamente a estos cuarteles; en las notas de los días siguientes no se vuelve a mencionar esa tenebrosa cárcel.

LOS PERIÓDICOS REPORTAN EN UN PRIMER MOMENTO QUE LOS DETENIDOS FUERON LLEVADOS A LA ESPANTOSA CÁRCEL DE BELÉN

Las influencias, entonces, no se hicieron esperar, pues es de suponer que las buenas familias actuaron pronto para rescatar a su familiar involucrado pero, según la nota, el gobernador del Distrito desoyó todas esas influencias que habían empezado a moverse.

A finales de 1901, el gobernador del Distrito Federal era Ramón Corral, quien después, en la siguiente reelección de Díaz, la de 1904, iría con él en la fórmula como vicepresidente. Siendo un hombre de toda la confianza del dictador, Corral tenía todo el poder para decidir el destino de los bailarines ya encarcelados; “tan enérgico funcionario”, lo llama El Popular. Es por todo esto que si, como cuenta la leyenda, hubo alguien que le informara a Porfirio Díaz sobre los apresados y acto seguido el presidente diera la orden de que sólo eran 41 al leer el nombre de su yerno en la lista de detenidos, ese alguien, ese heraldo, debió de ser Ramón Corral.

Es justo en esa nota de La Patria (viernes 22) en la que falta una persona: todos los periódicos anteriores han dicho que son 42 y ahora en éste se dice por primera vez que eran 41… más la señora que cuidaba la casa, que también fue detenida. Las primeras noticias aseguraban que no había mujeres entre los bailarines pero conforme la información fluye, otros periódicos también mencionan a la señora, por ejemplo, El Universal (20 de noviembre): “se encontró una mujer que difícilmente fue reconocida entre aquellos que verdaderamente tenían el aspecto de hembras”. Al parecer, era la señora que cuidaba la casa, quizá la ama de llaves del anfitrión. ¿Eso quiere decir que, en efecto, eran 41 asistentes pero contando a la señora ya dan los 42 detenidos que contabilizaban los periódicos al principio? Es decir, ¿se descartó a la señora, que era la 42, y por eso La Patria empezó a hablar sólo de 41? ¿O es verdad que alguno muy influyente compró su libertad? ¿O por sus influencias o contactos políticos lo dejaron libre? Son pertinentes estas preguntas porque permiten esclarecer la contradicción del mentado número 41.