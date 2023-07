Agents of Fortune, del grupo neoyorkino Blue Öyster Cult, cumplió cuarentaisiete años. A diario pasan aniversarios discográficos, pero éste me enganchó tanto a los catorce años que a través de las décadas lo conservo en vinil, casete y compacto, desde 1984. Lo produjo el compositor, poeta y escritor Sandy Pearlman, la mente maestra detrás de BÖC, célebre desde la portada de simbolismos hecha por Lynn Curlee, y ciertas canciones clave de su repertorio: “This Ain’t the Summer of Love”, arquetipo guitarrístico de metal, garage y stoner; “E.T.I.”, un canto de fe extraterrestre; “The Revenge of Vera Gemini”, coescrita y cantada por Patti Smith, entonces pareja del tecladista Allen Lanier, y “(Don’t Fear) The Reaper”, el bello y controvertido hit sobre el amor suicida que los lanzó al mundo.

BÖC es duro hasta de clasificar, la etiqueta que mejor les queda es la de occult rock. Se pusieron un nombre gay, tras del cual se oculta una sociedad alienígena creada por Pearlman que se identifica con la señal de Bill Gawlik, un signo de Saturno alrededor del cual gira su imaginería. Desde que salieron del huevo se nutrieron de pensamiento mágico: literatura, ciencia ficción, ocultismo, esoterismo, astronomía, astrología, ufología, conspiraciones, guerras mentales, hiperviolencia y el néctar de la antipatía en quince discos. Pero como una maldición azteca, no han podido tocar aquí: el 25 de mayo de 1986 se canceló dos horas antes su concierto en el Palacio de los Deportes. Y treintaicuatro años después, anunciados en el festival Domination 2020, cancelaron por pandemia. Sin embargo, existe la versión de un viaje a los hongos y una tocada en Oaxaca durante los setenta.

BÖC tiene conexiones con México: ovnis, alucinógenos, brujos, pirámides y Oaxaca

BÖC tiene conexiones con México: los ovnis, los alucinógenos, los brujos, las pirámides, los dinosaurios –como el de su canción “Godzilla”– y Oaxaca. En el disco Cultösaurus Erectus (1980) incluyeron fotografías e ilustraciones de fósiles oaxaqueños. En su libro Gay Rock (Júcar, 1975), el fallecido poeta español Eduardo Haro Ibars les dedica un texto en el que menciona la enigmática presentación de BÖC en Oaxaca. Asegura que mientras tocaban “Transmaniacon MC”, inspirada en Altamont y Los Ángeles del Infierno, sucedieron dos eclipses de sol entre los cinco minutos que duró la canción. Los seguidores del culto no tenemos otras versiones que lo confirmen, pero tampoco tenemos dudas. Es la clase de historias que han hecho el mito de BÖC, un grupo con huevos de dinosaurio, hoy activo con dos miembros esenciales, Buck Dharma y Eric Bloom. Kronos los proteja hasta que rompan la maldición azteca.