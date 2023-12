Los productores de festivales musicales y conciertos creen que el público mexicano es millonario, ubicuo y paciente como un santo para asistir. Nunca habíamos tenido tantos festivales tan caros, encimándose unos con otros, peleando por la cartera del respetable. No es queja, mejor que haya opciones, pero la sobreoferta ya está pasando la factura: eventos semivacíos y desorganizados, con boletos a precios estratosféricos en preventas de un año, que terminan por cancelarse, jodiendo a miles de compatriotas.

Pablo Angulo, fotógrafo profesional, quería hacer sesiones en vivo de tres grupos en el Hell & Heaven y me preguntaba hace meses si lo podía conectar, para acreditarse. Le pasé un par de contactos de medios y el enlace al registro de prensa del fest. Por supuesto que no lo consiguió y compró sus boletos; los precios oscilaron entre cuatro mil pesos en zona general y nueve mil en VIP. Cada vez que veo estos precios recuerdo que el heavy metal era la música de los obreros ingleses y se me pasan las ganas de ir.

El H&H se realizó el 3, 4 y 5 de noviembre en el Foro Pegaso, al mismo tiempo que otros festivales en distintos puntos: Hipnosis, Festival Amigo y Encabritados Festival, sin contar los conciertos de artistas como Los Fabulosos Cadillacs, ese mismo fin de semana. Los tres grupos que Angulo iba a fotografiar cancelaron su presencia un par de días antes, al igual que otras 22 bandas. La venta de boletos no levantó y empezaron a regalarlos por todas partes, al festival lo rebautizaron como el Cancell & Heaven y fue un desastre: portazos los tres días, baños insuficientes y demasiada gente inconforme que pagó su boleto, como Angulo, sin ver a sus grupos favoritos. El día 28, la productora Master Group anunció la compra del H&H, prometiendo a los seguidores del metal los cuernos del mismísimo Lucifer. A ver si es cierto.

La historia se repitió el siguiente fin de semana con más festivales: México Metal Fest, Tecate Comuna, Indie y Masquerade. Y al siguiente con el Corona Capital, el número uno de la especulación, la reventa y el abuso, que también terminó regalando sus boletos gratis gratis. En seguida se sumó la cancelación del Life After Death Horror Fest, después de dos cambios de locación y cancelaciones del cartel conformado por 60 grupos, dejando al público vestido y alborotado con boleto en mano. Ante estos hechos, las productoras de los festivales sólo se limitan a disculparse por los inconvenientes, sin informar claramente sobre el reembolso de los boletos. Las autoridades brillan por su ausencia. Estamos solos en esto.