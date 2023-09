Carta editorial

En el primer número de El Cultural, aparecido el 20 de junio de 2015, Roberto Diego Ortega estableció las coordenadas que habrían de regir cada página de la nueva publicación: incluir una pluralidad de materias y asuntos que inciden en la vida humana y en su amplia riqueza de matices cotidianos, además de buscar "nuevas estaciones, nuevos registros del arte y la cultura". Él y Delia Juárez, como editora, sentaron las bases del suplemento que hoy es un referente innegable del periodismo en su género. En 2018, al cumplirse el tercer aniversario de El Cultural, tomé la estafeta de editora. Ante la dolorosa partida de Roberto Diego, ocurrida el pasado 22 de agosto, el día de hoy Adrián Castillo y Mario Navarrete, director editorial y director general de La Razón, respectivamente, me nombran directora de este suplemento.

Al asumir la tarea me propongo ser fiel a la línea de El Cultural, en otras palabras, mantener la participación de autoras y autores de generaciones y ámbitos literarios distintos, con perspectivas a veces encontradas, que no se descalifican sino dialogan. Igualmente me interesa que el quehacer artístico, vital y de pensamiento siga siendo eje acuciante de estas páginas, porque por cultura entiendo la actividad humana en su expresión más ambiciosa.

Le seguiremos tomando el pulso al momento actual, tanto de nuestro país como del mundo, desde una vastedad de ópticas. Seguirán pasando por aquí los temas esperados —todos los géneros literarios, música, artes plásticas, cine— y otros no habituales en un medio de este perfil —la invasión a Ucrania, los feminismos, las bicicletas, tecnología y redes sociales, la crisis ambiental, el cuerpo y sus afectos, por mencionar algunos. Además continuarán teniendo presencia en el suplemento los columnistas, quienes en cada edición aportan códigos personales, formas de aproximarse a la realidad, honduras que hacen de esta publicación lo que es: Carlos Velázquez, Veka Duncan, Rogelio Garza, Karla Zárate, Jesús Ramírez-Bermúdez, Naief Yehya y Luigi Amara.

En el fondo, el reto saboreable e implícito es descolocar la mirada, "aprender a ver, llegar a saber ver", según palabras de Álvaro Mutis. Los linderos de la cultura están vivos y son elásticos: nos interesa explorarlos en toda su amplitud, al tiempo que esquivamos tanto la ingenuidad como el lugar común.

Natalia Durand, editora, Andrea Lanuza, diseñadora, y yo misma asumimos conscientemente el compromiso y te agradecemos acompañarnos en esta nueva etapa de El Cultural. Junto con los columnistas y la provechosa re-troalimentación de nuestro Consejo Editorial, pretendemos ofrecerte semana a semana un abanico bien curado y robusto de lecturas que tiendan puentes, que se conviertan en posibilidades desde dónde preguntarnos más informadamente sobre el mundo. Que nos lleven a dialogar mejor con la soledad.

Así, zarpamos.