Daniela Romo preocupa al reaparecer en silla de ruedas ¿Está grave? | VIDEO

Los fans de la farándula mexicana están sumamente preocupados por la salud de la cantante Daniela Romo, pues la querida famosa reapareció en silla de ruedas, generando una gran de incógnitas respecto a su estado de salud.

Cabe recordar que Daniela Romo regresará a las telenovelas tras tres años de no bendecir al pueblo de México con su presencia en las pantallas. No obstante, su retorno al parecer no va a ser tan triunfal, pues el estado en el que se dejó ver ha desatado alarmas entre sus seguidores.

Daniela Romo

A través de redes sociales, Daniela Romo se dejó ver durante la presentación de la nueva telenovela en la que va a aparecer, la cual lleva por título "Amor amargo" y comenzará a ser transmitida el próximo lunes 4 de noviembre, con la producción de Pedro Ortiz de Pinedo.

Durante su participación en dicho encuentro con la prensa, la querida Daniela Romo cantó y deleitó a los presentes interpretó la canción que va formar parte de la esperada telenovela con la cual volverá a llenar de alegrías a los televidentes.

Sin embargo, al abrirse el escenario pudo verse a Romo en una silla de ruedas, lo cual sacó de onda a todos los presentes, pues nadie se esperaba verla en ese estado. No obstante, cuando la famosa acabó de cantar, se puso de pie para ser recibida por sus compañeros.

Hasta el momento se desconoce con exactitud el motivo por el cual Daniela Romo hizo su aparición en ese evento en silla de ruedas y por qué tras ello se puso de pie. Queda esperar a que la famosa o alguna revista de farándula hablé sobre ello y ver si su estado de salud es bueno o si está deteriorado.