Daniela Romo aparece destrozada por muerte de Tina Galindo: 'Me siento huerfana'

La cantante y actriz Daniela Romo llegó al funeral de Tina Galindo, su compañera de vida por más de 44 años y lloró ante los medios de comunicación, pues la artista está destrozada por la pérdida de su entrañable amiga.

“Darles las gracias a todos por estar aquí para honrar a un persona de una trayectoria impecable, una gran creadora, madre de esta criatura”, dijo Daniela Romo en medio del llanto.

Recordó que estuvieron 44 años juntas haciendo todo juntas: “Nunca me alcanzará la vida, la que me toque, más que para honrar lo que ella me enseñó, recorrer los caminos por los que ella me guió y todo lo que me regaló en la vida”.

Daniela Romo señaló que siente un gran vacío y ahora sí siente una gran orfandad porque ya perdió a las dos mujeres más importantes de su vida: su mamá y Tina Galindo: “Me siento huérfana... las llevo en mi”.

La actriz y cantante indicó que Tina fue “el ser que me dio el ser sin parirme”. Asimismo, indicó que no dejaron ningún asunto pendiente con Tina.

Daniela Romo recordó que la afamada productora de teatro fue su gran apoyo cuando le detectaron cáncer.

“Ella me acompañó en todo mi trayecto y nunca terminaré de agradecerle por cómo me cuidó, como me apoyó”, dijo la actriz.

¿Quién era Tina Galindo?

Tina Galindo era productora de teatro y shows en vivo, además era mánager de la actriz y cantante Daniela Romo, tenía una trayectoria de más de tres décadas en el medio artístico.

Comenzó en 1972 cuando puso la obra El Efecto de los Rayos Gama sobre las Calendulas. En 1994 es designada directora de Televiteatros y Promovisión Mexicana, empresas filiales de Televisa.

Tina Galindo fue la compañera de vida de Daniela Romo Foto: Especial

Para 1996 fue nombrada vicepresidente de Representaciones Artísticas y Musicales para Grupo Televisa, teniendo bajo su dirección la empresa Melody.

Desde 1999 fue directora del Teatro de los Insurgentes y en el año 2000 fue presidenta del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Productores de Teatro A. C.

Algunas de las obras que montó fueron: Cabaret, Victor Victoria, Una Eva y Dos Patanes, La Novicia Rebelde, Todo Sobre Mi Madre, Juegos Siniestros, Cock, Nadando con Tiburones, Amor, Dolor , ¡Y lo que traía puesto!, El curioso Incidente del Perro de Media Noche y recientemente Hello Dolly!