Así fue la relación entre Tina Galindo y Daniela Romo, ¿eran pareja?

Tina Galindo fue una importante productora de teatro, sin embargo, también fue conocida por su relación tan cercana con la actriz y cantante Daniela Romo.

Así fue la relación entre Tina Galindo y Daniela Romo

La productora de teatro y la cantante han estado juntas desde hace más de 44 años y la propia Daniela Romo confesó que Tina Galindo ha sido su más grande apoyo en la vida, no solo en su carrera profesional, sino también en su vida privada.

“Ella estuvo conmigo todo mi cáncer y ha estado conmigo 44 años, hemos hecho todo en la vida juntas y es un ser más que importante para mí. Estoy con ella y además con una admiración gigantesca porque tiene una fuerza y es maravillosa persona”, dijo Daniela Romo en una entrevista que ofreció en 2023 a Televisa.

La actriz comentó que Tina le ha dado ese confort cuando se sintió en orfandad por la muerte de su madre.

“A veces si me pasa que me siento en orfandad pero tenerla cerca me alienta y que ella me supervise mis cosas, es la jefa, como siempre ha sido, la adoro con todo mi ser”, comentó la cantante.

Te puede interesar Muere Tina Galindo, famosa productora de teatro y mánager de Daniela Romo, por COVID

Tina Galindo ha manejado toda la carrera de Daniela Romo durante estas cuatro décadas se conocieron cuando apenas tenían 20 años de edad y a la par se posicionó como una de las productoras más importantes del teatro, marcando un antes y un después de la escena teatral en México con sus obras, además de que manejaba el Teatro Insurgentes, uno de los más importantes de México.

Sin embargo, debido a sus problemas de salud no se había dejado ver en la vida pública desde el 2020, incluso Daniela Romo lamentó que ya no pudieran andar juntas “de arriba para abajo” como antes lo hacían.

¿Tina Galindo y Daniela Romo eran pareja?

Oficialmente se sabe que Tina Galindo y Daniela Romo tenían una gran amistad y una sólida relación de trabajo, pero las declaraciones que hizo la cantante en la entrevista con Televisa hizo que en TikTok se viralizaran sus comentarios y que los usuarios compartieran videos celebrando que reconociera públicamente a Tina, sobre todo cuando dijo: “Estoy con ella y además con una admiración gigantesca porque tiene una fuerza y es maravillosa persona”.