Muere Adan Canto a los 42 años, actor mexicano que salió en X-men y Narcos

El actor mexicano Adan Canto murió este 9 de enero a los 42 años, tras luchar contra una terrible enfermedad, se reportó en redes sociales.

Los representantes de Adan Canto dieron a conocer que el actor murió tras enfrentar una batalla contra el cáncer de apéndice.

Los fans del actor lamentaron su deceso y llenaron con emotivos mensajes las redes sociales del actor para enviar sus condolencias a su familia.

¿Quién era Adan Canto?

El actor Adan Canto nació en Ciudad Acuña en 1981, pero fue criado en Texas. A los 16 años dejó su casa para seguir una carrera como cantante y guitarrista en la Ciudad de México.

Comenzó a actuar en comerciales y programas de televisión locales antes de ser elegido para un papel importante en la serie dramática de FOX, The Following (2013), papel con el que consiguió la fama.

Adan Canto protagonizó películas y programas como "Designated Survivor" y "The Cleaning Lady". Otros créditos en pantalla de Canto incluyen: "X-Men: Days of Future Past", "Agent Game", "Bruised" de Halle Berry y "Narcos", entre muchos otros, según IMDB, una base de datos de películas.

La última publicación de Adan Canto

La última vez que Adan Canto publicó algo en redes sociales fue en junio de 2022 y se trata de una tierna y emotiva foto en la que sale acostado en el pasto junto a su esposa y sus hijos. "¡Feliz día del padre! He sido bendecido con el mío", se lee en la imagen.

Esta imagen se llenó de mensajes, luego de que se dio a conocer el fallecimiento del actor.

"Mis condolencias a su familia y seres queridos", "Mis condolencias a tus seres queridos. Una hermosa familia. Disfruté de su actuación en The Cleaning Lady", "Ay no, por qué él", "Me he quedado en shock un actor que me encanta con una familia maravillosa no lo puedo creer", fueron algunos de los comentarios.