¿Quién es Luz Arias? La influencer con la que Micro TDH le fue infiel a Bárbara Ramírez

En redes sociales, el caso de la infidelidad de Micro TDH a Bárbara Ramírez, ha generado polémica y diversas críticas, pues nadie esperaba que el intérprete de temas como 'Cafuné' pudiera engañar a su pareja y luego lanzar una canción donde quiere aprovecharse de la situación.

Uno de los factores que hacen el caso de la infidelidad a Bárbara Ramírez de Micro TDH tan impresionante, es que la mujer con que se llevó a cabo el engaño se ha mostrado en redes sociales orgullosa y riendo de lo sucedido.

Se trata de Luz Arias, quien ha compartido una serie de videos y capturas de pantalla sobre la relación que hubo entre ella y el artista, dejando ver que se siente muy contenta de haber tenido la oportunidad con relacionarse de esa manera con uno de sus artistas preferidos.

Luz Arias presume ser 'el cuerno' en la relación de Micro TDH

Fue a través de un video en redes sociales que ha causado indignación, que Luz Arias presumió entre risas, cómo fue el cuerno en la relación de Micro TDH con Bárbara Ramírez. En el video, ella cuenta que escuchaba al artista desde hace muchos años.

La mujer aseguró que ya habían hablado a través de Instagram y que en un concierto en Houston, fue que él la invitó a verse y ella accedió sin pensar en algo más, aunque no lo hicieron, pues ella solo fue al concierto.

Después de ello, él la invitó al hotel donde se quedaba para 'compartir' y ella lo hizo: "Después que pasó la acción yo le pregunto si Bárbara sigue y ¿sabes lo que me dijo? 'Yo trato de no serle infiel, pero sí seguimos'", indica.

"Yo ya sé porqué a Bárbara le encanta Micro", expresó la mujer en tono juguetón al referirse a las relaciones íntimas que sostuvieron. La mujer aseguró que seguía siendo su fan y que le sorprendió que luego fue bloqueada, lo cual le molestó un poco.

"Bárbara me escribe, me pregunta qué pasó y yo vengo y le cuento", relató la mujer, quien añadió que a ella le gustaría saber si su pareja le pusiera los cuernos. "Yo no hubiera querido que terminaran porque habían una bonita pareja.

Posteriormente, la mujer subió otro video en el que señala al público por ser 'hipócrita', defendiéndose así por haber hablado de manera tan libre cómo fue el 'cuerno' en la relación de Micro TDH, el cual se ha convertido en uno de los momentos más polémicos de redes sociales.

¿Quién es Luz Arias?

Luz Arias es una creadora de contenido venezolana, quien publica diversos TikToks en los que muestra su estilo de vida fit, así como sus outfits. La mujer cuenta con más de 120 millones de seguidores en dicha plataforma.

La mujer no solo compartió imágenes sobre la conversación que tuvo con el cantante en donde él proponía un encuentro, sino que relató los detalles referentes a la infidelidad y aseguró que le contó a Bárbara porque a nadie le gustaría que le pusieran los cuernos.