Micro TDH lanza 'Perdóname' sobre su infidelidad a Bárbara Ramírez y lo critican | VIDEO

Micro TDH sigue en el ojo del huracán después de que se revelara la infidelidad del cantante a su novia, Bárbara Ramírez. La noticia no solo ha generado una fuerte crítica por parte del público, sino que ahora, ha sido motivo de una canción.

En redes sociales, se viralizaron rápidamente los detalles de la infidelidad de Micro TDH a Bárbara Ramírez, quien es una joven influencer y modelo de Instagram, quien ganó popularidad en TikTok por sus bailes y lip-syncs. Todo explotó cuando la joven publicó una foto llorando.

Pronto, se destapó que el intérprete de 'Cafuné' engañó a la joven antes de su aniversario y que la chica con quien le fue infiel, la contactó para contarle entre risas. Ahora, el artista muestra su 'arrepentimiento' a través de una canción.

YA VA! Me estás diciendo que la mujer deseada por hombres, mujeres, bisexuales… tiene la humildad de salir contigo y le eres infiel? @MicroTDH yo pensé que Piqué era pendej0 pero tú le ganaste. pic.twitter.com/Lsj4yGp2Mz — 𝓓𝓪𝔂 🌑✨ (@_daibsss) October 29, 2024

Micro TDH le pide perdón a su novia por serle infiel con una canción

Horas antes, Micro TDH publicó una historia en Instagram con el texto "perdóname" y donde agregaba el username en Instagram de su novia. Sin embargo, parece que el artista tenía otro plan bajo la manga, pues subió una canción en la que estaría hablando de la infidelidad.

El video de la canción es un fondo negro con un corazón roto y el perfil de Micro TDH como si fuera una historia de Instagram. Mientras pasa la canción, se puede ver la letra del tema, donde refleja su supuesto arrepentimiento por serle infiel a su novia.

Son varias las frases que han destacado para el público sobre la publicación, como “desde hace un tiempo, no eres la única que me besa", “no fue nada, ella no se compara en absoluto contigo” y “puedo asegurarte que nunca le metí corazón.”

Esto ha generado una serie de comentarios en redes sociales de quienes reprueban la forma en la que el artista pide 'perdón' con comentarios como "'No le metí el corazón', pero si el tilín JAJAJA", "gracias micro, por sacar una canción que ahora los infieles van a dedicar a modo de disculpa" y "este es el mismo hombre que escribió Cafuné y tantas canciones bellísimas, demostrando que una ves más que en los hombres no se puede confiar".

Incluso, hubo quien cuestiono a la propia Bárbara Ramírez, pues surgieron los rumores de si todo el escándalo había sido marketing para promocionar la canción de Micro TDH, cosa que ella negó de manera rotunda.