Hwang In Yeop en México: ¿Cómo comprar boletos para ver al actor de 'True Beauty'?

Hwang In Yeop viene a México.

No te lo pierdas

Hwang In Yeop viene a México. El artista dio a conocer esto a través de sus redes sociales, al publicar que visitará una serie de países alrededor del mundo, lo cual ha entusiasmado a los millones de fanáticos que lo han visto en diversos K-Dramas a lo largo de su carrera.

Fue hace más de diez años que las series coreanas llegaron a México, al transmitirse en televisión abierta. Sin embargo, ha sido en los últimos años que los doramas se han puesto de moda entre los fanáticos del entretenimiento.

Ahora, el actor Hwang In Yeop, quien es conocido por su papel de Han Seo-joon en True Beauty, Gong Chan en Why her? y más personajes, ha anunciado que próximamente visitará tierras aztecas. Te contamos todo lo que debes saber sobre la presencia del famoso en México.

Hwang In Yeop en México

En su cuenta de Instagram, Hwang In Yeop publicó un breve mensaje que decía "nos vemos pronto" en coreano con un corazón blanco. Junto a la publicación, había una foto en la que podemos ver al idol con audífonos y vestido de blanco.

De este modo, se anunció el Fanmeeting Tour del artista, el cual lleva el título In Love y solo considera un par de ciudades alrededor del mundo, las cuales son las siguientes:

Taipei

​Bangkok

​Tokyo

​Osaka

​Manila

​Lima

​Sao Paulo

​Santiago

​Monterrey

​Seoul

¿Cómo conseguir boletos para ver a Hwang In Yeop?

Hasta el momento, se desconoce la fecha y el recinto exacto en el que el actor coreano se presentará. Tampoco se sabe cuál será la dinámica para adquirir los accesos para conocer al famoso, pues no se ha mencionado a alguna boletera mexicana.

¿Quién es Hwang In Yeop?

Hwang In Yeop es un actor de 33 años, nacido en Corea del Sur, quien estudió en el Philippine Nikkei Jin Kai International School. En 2012, se graduó con licenciatura en bellas artes, con especialización en diseño de moda.

Antes de iniciar su carrera de modelo, completó su servicio militar obligatorio. Desde 2018 pertenece a la agencia KeyEast Entertainment y ese mismo año, debutó en la serie web WHY. Desde ese momento, el actor se ha mantenido activo.

En su cuenta de Instagram, Hwang In Yeop cuenta con 20 millones de seguidores y comparte fotos sobre sus diversos proyectos, así como imágenes de su día a día, donde recibe mucho cariño por parte de sus seguidores.