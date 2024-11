Gala Montes arremete contra Briggitte Bozzo: ‘Es muy incongruente’| VIDEO

¿Ya no son amigas?

Gala Montes se ha lanzado una vez más contra Briggitte Bozzo y por ello, se han dividido opiniones en redes sociales, entre quienes defienden a la actriz mexicana por sus declaraciones sobre su compañera de La Casa de los Famosos México 2 y quienes la critican, pues en el pasado había asegurado que la venezolana era una de sus grandes amigas y que pensaba no dejar de lado el contacto con ella por su gran conexión.

A pesar de que en el pasado Gala Montes sí había mencionado que habían aspectos de Briggitte Bozzo que no le agradaban, estas nuevas declaraciones significan para los Internautas, la señal del fin de las llamadas ‘Chicas Superponedoras’, grupo conformado por las actrices y por Karime Pindter, pues las tres formaban parte del cuarto Mar durante el reality show y se habían convertido en buenas amigas.

Gala Montes critica a Briggitte Bozzo

Fue durante una entrevista con Gabriel Roa que Gala Montes fue cuestionado sobre a qué personas de La Casa de los Famosos México 2 salvaría de quedarse en altamar si tuviera un barco. Ella reacciona rápidamente y piensa en Karime Pindter, con quien tiene una relación sumamente cercana que roza entre una tierna amistad y un romance, de acuerdo con las fans del ‘Garime’, su noviazgo ficticio.

Cuando le preguntan a Gala a quién dejaría que se quedara en el mar, señaló que en primer lugar a los integrantes del cuarto Tierra ‘porque son malas personas’. “A Briggitte también", dice y sorprende al entrevistador, quien le cuestiona el motivo, ya que a pesar de que discuten bastante de manera pública, se dice que hay una relación cercana entre las dos actrices que se conocen desde pequeñas y estuvieron juntas en el reality show al formar parte del Team Mar.

“Es muy incongruente, entonces ahora que salí de la casa veo las cosas diferentes y ya no es lo mismo", expresa primero, “no puedo estar con una persona que dice blanco y luego dice negro, miente, ataca”, señala la intérprete de ‘Takara’. Esta no es la primera vez que la famosa demuestra que Bozzo no es una persona que le agrade tanto como decía en el programa de Televisa.

Que miedo lo obsesionada que está Gala con Briggitte, no ha parado de atacarla en entrevistas y compartir videos y tweets de hate hacia Bri. Que alguien la ayude tiene mucho resentimiento, pero al Sian ya le andaba pidiendo perdón y diciendo que ya no estaba tan enojada con el🤡 pic.twitter.com/GP7ZHlBNvA — 𝐁𝐞𝐥𝐥𝐚🦁 (@lavidaaesbella_) November 4, 2024

Esto ha generado una serie de críticas en contra de Gala principalmente, con comentarios como "Adrián (Marcelo) siempre lo dijo, esa mujer no era amiga de ella y tarde o temprano esto iba a pasar", “está molesta porque Bri sí quedó bien con Mayo (Mario Bezares) y Arath" y “Gala, las incoherencias son tuyas mamacita”.

A pesar de ello, los fans de la actriz la defienden al argumentar “mentiras no dice Gala”, “Bri es una hipócrita de primera", “no es cinismo, ya se dio cuenta cómo defendió a una persona, le dio el beneficio y la traicionó" y “Briggitte no fue buena amiga cuando ella se peleó con Adrián”, comentan.