Paola Suárez arremete contra Gala Montes tras abandonar un evento y fans defienden a la actriz | VIDEO

En redes sociales, una fuerte polémica rodea a Paola Suárez, Gala Montes y Briggitte Bozzo, pues se han dividido las opiniones respecto a la llamada ‘Novia de México' tras ser acusada una vez más de tener una actitud difícil tras abandonar un evento de trabajo en un antro con motivo de Halloween.

De este modo, fueron varios los influencers invitados a la Sultana del Norte y la participación de las habitantes de La Casa de los Famosos México 2 generó conmoción entre el público e hizo que las cosas se salieran un poco de control y ahora, las redes están que arden entre dimes y diretes por la situación.

Paola Suárez arremete contra Gala Montes por abandonar un evento

Todo comenzó porque Paola Suárez expresó su molestia con Gala Montes, ya que la actriz había abandonado el evento en el que estaban antes de que se tomaran fotos con las personas que pagaron por el paquete VIP, como estaba pactado que sucediera por el boleto que adquirieron los asistentes.

Y tanto que le dijeron hoy, desde que, "siempre me di cuenta que era así” “Que bueno que le digan su verdad” “ Ella nunca miente”. El karma no tardó mucho y le llegó a Gala, quiero ver que juzgen de la misma manera porque Paola habló con pruebas. pic.twitter.com/RPRHTLfjeE — Sandra (@Sandraa_ort) November 3, 2024

“Comadres, estamos tratando de tranquilizar a la gente aquí con las fotos, solamente nos quedamos Briggitte y mi comadre La Diabla, se acaba de ir Gala porque Gala no aguantó el estrés, no aguantó el estrés Gala, llevamos cuatro fotos y no aguantó el estrés, entonces ¿Qué pasó ahí?“, contó, mientras se veía visiblemente molesta a partir de la situación.

Posterior a ello y al salir del evento, la integrante de Las Perdidas lanzó un mensaje contra Gala: "Les voy a decir una cosa: si no saben aguantar y no saben venir a un antro con la gente borracha y estresada, mejor ni vengan, no vengan ni a cantar“, pidió.

¿Qué pasó en el evento de Monterrey con Gala Montes? Acusan fallas en la logística

Los fanáticos de Gala Montes no tardaron en saltar a defender a la actriz, a pesar de las opiniones de muchos en redes sociales que aseguraban que a la famosa ‘se le cayó la careta' debido a la actitud señalada por Paola. Mientras que algunos aplaudían que Briggitte Bozzo y Suárez se quedaran, otros aseguraron que Montes actuó de manera razonable.

En los videos, es evidente que hay fallas en la logística y se escucha que el entorno se torna un poco violento, motivo por el que finalmente ella y Bozzo deciden abandonar el lugar, aunque logrando complacer a varios de sus fanáticos antes de marcharse.

" A ver Paolita Suarez , la seguridad del artista es prioridad", “no culpes a Gala de cuidar su integridad , culpa a los organizadores que no hicieron bien la chamba y tuvieron que cancelar" y “Paolita creyendo que la gente se le iba ir encima a Gala por retirarse del evento, ni siquiera debió haber ido a ese lugar exponiendo su integridad, lo mejor fue que al final ella también se retirará del evento", son algunos de los mensajes en redes sociales.