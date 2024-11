Gala Montes lanza fuerte indirecta a Adrián Marcelo con su disfraz de Halloween | FOTO

Gala Montes ha demostrado que no le tiene miedo a Adrián Marcelo al presumir su disfraz para Halloween 2024, el cual fue de El Joker, personaje asociado con el influencer regiomontano.

A pesar de que La Casa de los Famosos México 2 terminó hace varias semanas, el drama no termina, pues Gala Montes no ha dejado la polémica, enfrentándose fuera del programa con Adrián Marcelo cuando surge la oportunidad.

La actriz mexicana y el comediante provocaron revuelo en redes sociales una vez más, pero ahora no fue por algún ataque que realizara el íntimo amigo de La Mole, sino por lo que hizo la también cantante en Halloween.

El atrevido disfraz de Gala Montes con el que reta a Adrián Marcelo

Fue a través de una publicación en Instagram que Gala Montes compartió que se disfrazó de El Joker de César Romero. La mujer mostró una serie de fotos en las que podemos ver a detalle su disfraz.

La mujer lució el característico traje morado con líneas verticales blancas y un maquillaje simple al estilo de la versión del Guasón de Jared Leto.

Llevó el cabello atado en una coleta y un bralette plateado para evitar llevar una camisa que aparentara una mayor formalidad. Enseguida, el disfraz hizo al público recordar a Adrián Marcelo.

Es así como los fanáticos del influencer, se lanzaron a atacar a Gala por su atuendo con mensajes como “el verdadero Joker es AM, a ti te queda muy grande ese papel" y “hasta en eso le copio al comandante". A pesar de las críticas, sus fans aplaudieron a la celebridad por su look, con comentarios como “ahora sí que me cargue el payaso" y “nuestra Joker favorita”.

¿Por qué los fans de Adrián Marcelo lo llaman ‘El Joker’?

Los fanáticos de Adrián Marcelo aseguran que él es ‘El Joker’ mexicano, pues en su mente, el influencer tuvo desde el inicio un macabro plan para exhibir a la televisión con su participación en La Casa de los Famosos México 2.

En ese sentido, sus seguidores lo alaban y lo comparan con esta figura llena de ingenio pero un poco psicópata, que sin lugar a dudas logra promover el caos a donde va.

Es por ello que Adrián Marcelo tiene el apodo de El Joker para sus fans, quienes consideraron que la vestimenta de Gala Montes en Halloween 2024 era una pedrada a su ídolo, ante lo que no tardaron en reaccionar.