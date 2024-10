Critican a Gala Montes por cantar en vivo su canción 'Takara': '¿Quién le dijo que era cantante?' | VIDEO

Gala Montes ha sido duramente criticada en redes sociales, pues al parecer ni siquiera los fanáticos que la artista consiguió en La Casa de los Famosos México 2, disfrutan del todo de su canción 'Takara', que destaca por ser algo fuera de lo pop.

Ahora, Gala Montes se presentó en el programa Despierta para interpretar la polémica canción que se estrenó cuando la celebridad salió de La Casa de los Famosos México 2, lo cual desbordó las burlas y críticas sobre su manera de cantar.

Gala Montes habla de sus proyectos en 2025

La famosa presentó una serie de proyectos en los que estará participando en 2025, entre los que hay no solo actuación, sino música. Además, habló sobre la inspiración y el proceso de trabajo que fue crear la canción 'Takara'.

Montes aseguró que la música es su más reciente pasión y contó que estaba en proceso de transición para superar su faceta en La Casa de los Famosos México 2, la cual le trajo un resultado "abrumador pero en el buen sentido".

La cantante expresó que su canción 'Takara' es una protesta artística en la que se busca expresar la lucha de las mujeres en México, además de que representa "lo bonito y liberal" de poder manifestarse ante las situaciones que atraviesan las mujeres día a día.

Critican y hacen MEMES de Gala Montes cantando

Gala Montes lució un conjunto de color azul mezclilla que combinaba con unos guantes largos y botas altas. Sin embargo, esta vez no criticaron el aspecto de la famosa o su vestimenta, como en el pasado, sino su manera de cantar.

En particular, se ha viralizado un segmento de la presentación de la artista, en la que parece que grita frustrada en vez de cantar la frase "¿hasta cuando va a pasar?". Si bien esto tiene un trasfondo fuerte, pues se refiere a hasta cuándo habrá violencia para las mujeres, la audiencia omitió el mensaje.

En ese sentido, el público señaló que la interpretación de Gala no fue la mejor y que no debería de cantar, por lo que surgieron mensajes como "me acordé de Gabriel Soto cantando en vivo", "Gala empezó desde abajo y todavía excavó", "¿quién le dijo que era cantante?" y "yo esperando el camión para mi trabajo".

Ante esto, la misma Gala Montes reaccionó a la serie de memes que realizaban y críticas por su canción 'Takara', terminando así con las bromas, pues muchos usuarios de redes sociales aseguran que cuando la persona de la que se burlan hace la broma con el meme, este deja de ser gracioso y termina.