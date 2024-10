Gala Montes desata críticas con un diminuto atuendo en un concierto en Mérida: 'Cayó tan bajo' | VIDEO

Tras salir de La Casa de los Famosos México 2, Gala Montes no ha sido exenta de polémicas, pues la actriz de telenovelas no es de quedarse callada y no duda en dar su opinión en cada oportunidad si le parece adecuado.

Ahora, Gala Montes llamó la atención y se convirtió en blanco de críticas por una presentación en la que interpretó varios de sus temas actuales, como 'Takara' o 'El Patrón'. Lejos de si la música era buena o no, la cantante fue señalada por su aspecto.

Gala Montes asusta a sus fans con atrevido atuendo

Gala Montes se presentó en un bar llamado Papis, en Mérida. La mujer lució un vestido de cuero rojo brillante con aros, corto y con hilo en los lados. Además, un enterizo de encaje de fondo, así como una media cola de caballo, maquillaje cargado, aros grandes como pendientes y zapatos de tacón con aguja.

Recientemente, la actriz tuvo una pelea con una estilista y ella aseguró que dicha mujer no la vestía bien. Sin embargo, el atuendo que lució recientemente en un escenario dejó mucho que desear para sus seguidores, quienes se mostraron horrorizados por cómo se veía 'La Novia de México'.

Esto no fue todo, ya que en los videos de su presentación, se notaba que la prenda no le favorecía demasiado, al no resaltar su cuerpo de la mejor manera. Además, la tela del vestido no lograba cubrirla del todo e incluso se captó a hombres tomando fotos de la parte posterior del cuerpo de la artista.

Ante esto, han surgido diversos comentarios, de quienes no solo señalan a la cantante por elegir ese atuendo o al stylist que necesita, sino que mencionan que el lugar en el que se encontraba la celebridad no lucía muy bien.

"La están acorrientando mucho, necesita un buen stylist urgente", "esa ropa es muy corriente, tiene cuerpo y porte para vestirse con clase", "el que la vistió es su peor enemigo", "su hermana la está hundiendo", "no se ve empoderada, se ve corriente" y "cayó tan bajo...", son algunos de los comentarios de los internautas.

A pesar de todo, son varios los fans de Gala Montes que se muestran incondicionales con ella y la defienden, al señalar que no es correcto criticar las preferencias al vestir de las personas, por lo que no deberían de hablar de los atuendos de la actriz de manera negativa si a ella le gusta cómo se ve.