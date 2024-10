Karime Pindter habla de Adrián Marcelo y su polémica salida tras discutir con Gala Montes: 'Me daba miedo' | VIDEO

Karime Pindter fue la segunda finalista de La Casa de los Famosos México 2, quien destacó por su gran personalidad, aunque siempre se mantuvo alejada de los conflictos, al no entrar el peleas durante todo el reality.

La famosa destacó que Adrián Marcelo fue una de las personalidades más complicadas con las que convivir en La Casa de los Famosos México 2, pues sabía que los comentarios que realizaba el influencer eran incorrectos, a pesar de que como tal, Karime nunca peleó con él.

En ese sentido, la famosa explicó qué pasó durante la noche en la que salió Adrián Marcelo, así como la polémica pelea del influencer con Gala Montes y porqué la ex acashore no se unió al pleito en aquel momento para ayudar a su amiga.

Karime Pindter habla de Adrián Marcelo

Karime habló sobre Adrián Marcelo y cómo fue su convivencia con él dentro de la casa. La influencer dejó claro que no está de acuerdo con la personalidad del sujeto y que sentía que "era una energía tan oscura", la que emanaba del individuo.

"Me pongo tan bravo en las galas porque la gente solo lo ve el domingo", recuerda Karime que una vez mencionó Adrián Marcelo, pues al parecer este fue el motivo por el que el regiomontano no detuvo sus comentarios dentro del reality show.

Sobre la pelea que tuvo el creador de contenido con Gala Montes, Karime mencionó que venía de una cena de nominados donde todos "se dijeron palabras hermosas", pues al recibir elogios de sus compañeros, ella y Briggitte Bozzo decidieron no pelear con nadie.

"Te daba miedo ir a mear porque te ibas a encontrar a Adrián Marcelo haciéndote una jetota", contó. Sin embargo, señaló que todo cambió cuando apareció el video en el que el comediante dice "una mejor menos a quien maltratar".

La famosa asegura que pensó "¿qué clase de misoginia es esta" y aplaudió la valentía de Gala para reaccionar ante ello: "Soy perra pero no he estado en esa situación donde tengo que alzar la voz", expresó.

"Yo en mi boca tenía '¿cómo no wey? Dijiste a Gala tal, claro que te quitaron la suite por todas las mama... que dijiste la noche del colchón y claro que nos nominaron a todos por las cosas que hiciste', yo las tenía en la boca, pero no tenía la fuerza para decirlas", expresó.

La famosa señaló "no me puse a gritarle a Adrián Marcelo, aunque no me faltaron ganas, pero me daba miedo, era una agresividad, era una energía tan oscura...", expresó Karime Pindter, quien asegura que una vez él salió de La Casa de los Famosos México 2, todo mejoró.