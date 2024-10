Adrián Marcelo habla de la falsa depresión de Gala Montes: 'El tiempo me dio la razón'

Adrián Marcelo regresó a su podcast “Hermanos de leche” y no sólo habló sobre su salida de “La casa de los famosos México 2”, sino también de la falsa depresión que Gala Montes dijo tener cuando estaban en el reality y tal parece ser que su diagnóstico de psicólogo sí estuvo acertado.

Y es que hace unos días Gala Montes confesó que en una entrevista que jamás tuvo depresión, enfermedad mental que era su carta para jugar en “La casa de los famosos”, señalando que sólo estaba cansada.

"Soy neurótica, me caga que me despierten. Pues no es que estuviera deprimida, yo estaba cansada. Oigan, venía de hacer una novela hace seis meses, me traían así; la bronca de mi mamá, pero entré a descansar", dijo.

Ahora, sin mencionar el nombre de Gala directamente, Adrián Marcelo habló acerca de aquella polémica pelea en la que ella dijo padecer depresión: "Aquel mítico lunes, en la madrugada en el que se da esa pelea, yo vuelvo a ver esa pelea y no encuentro los elementos para que… se haya pronunciado".

Adrián Marcelo celebró que "el tiempo le dio la razón" y recordó todo el hate que recibió en redes por burlarse de su presunta enfermedad mental: "Muchos dicen ‘es que estás atacando a alguien usando su salud mental’, lo que yo ya había detectado es que no había ningún tema de salud mental y el tiempo me dio la razón, sus mismas palabras es ‘no estaba deprimida’. El inconsciente te traiciona".

Ante ello, diversos internauta salieron a pedirle disculpas a Adrián Marcelo con comentarios como: "Todos le deben una disculpa a Adrián Marcelo", "Adrián Marcelo el único que fue a hacer su chamba a la casa de los famosos, los demás entraron a descansar y a jugar a ser los buenos" y "Adrián Marcelo siempre dijo la verdad él es psicólogo no lo pudo engañar pero el resto de México cayó redondita".