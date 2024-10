Gala Montes acusa a stylist de cobrar caro por ropa 'chafa' y Briggitte Bozzo la llama 'malagradecida' | VIDEO

En redes sociales, se está viralizando una pelea entre Gala Montes y la estilista de Briggitte Bozzo, quien se hace llamar Lau Styling y vistió a ambas actrices dentro de La Casa de los Famosos México 2, pero que recientemente ha dejado claro que ya no quiere volver a trabajar con la actriz mexicana.

¿Cómo empezó la pelea entre Gala Montes y Lau Styling, la estilista de Briggitte Bozzo?

Todo comenzó a partir de una foto que compartió Lau Styling, la estilista de Briggitte Bozzo, donde mostraba que en la parte trasera de un auto había una bolsa con ropa y zapatos desacomodados, ante lo que escribió: "Qué horrible trabajar con gente así, que te mande las cosas como un basurero... lástima y vergüenza ajena".

Enseguida, el público ubicó las prendas como las que ha utilizado Gala Montes recientemente. Si bien algunos le dieron la razón, la actriz no tardó en saltar para defender su imagen pública, al explicar qué sucedió desde su perspectiva.

Lau Styling lanza indirecta a Gala Montes. Foto: Instagram

Gala Montes responde a Lau Styling

Gala Montes aclaró que ella no fue quien mandó la ropa que utilizó de regreso, por lo que no era su culpa que estuviera por todos lados en el carro, y señaló que no entiende porque los argentinos que llegan a México "se ponen sus moños".

Explicó que el problema comenzó por unas botas que le mandó la estilista, las cuales dice que tenían mala calidad: "tampoco es que me estés mandando una cosa extremadamente ostentosa", señaló, "me manda unas botas muy chafas [...] Un paso di con esas botas, es el tipo de ropa que ella manda".

La actriz aclaró que ya no la viste más aquella estilista, pues asegura que "no van con su onda" y que "luego te las quiere cobrar como si fueran de Dior y son de Shein".

¿Qué ha dicho Briggitte Bozzo sobre la polémica?

Por su parte, Briggitte Bozzo hizo una transmisión en vivo en la que habló sobre el problema entre su stylist y Gala Montes. La joven actriz venezolana mencionó que nunca ha tenido problemas con la estilista y señaló que hay que tratar a todas las personas con respecto y amor.

"La moda no tiene nada que ver con comprarse algo carísimo [...] Lau es mi estilista, amo como me viste a mi", expresó la famosa, "amo a Gala con todo mi corazón pero es como desvalorar el trabajo de un mesero. No lo vas a tratar mal porque te está atendiendo", añadió, señalando que la actitud de se amiga era de "malagradecida".

Briggitte aclaró que no le estaba tirando 'hate' a nadie, pero que quería dejar su punto de vista ya que la situación también la afecta a ella de manera indirecta.

Ante esto, el público ha dividido opiniones, pues algunos señalan a Briggitte Bozzo por no ponerse del lado de Gala Montes en la pelea con Lau Styling, ya que muchos están de acuerdo con 'La Novia de México' sobre que el tema no se tuvo que hacer público.