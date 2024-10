Karime y Gala Montes se besan en VIVO y fans piden que ya anden: 'fluyen como nunca' | VIDEO

Los fans de “La casa de los famosos México” están completamente emocionados por la relación que Gala Montes y Karime Pindter al parecer buscan tener, pues están exigiéndoles en rede que ya formalicen su romance y sean novias, pues celebraron el beso que se dieron recientemente en un programa de TV.

Cabe recordar que en un reciente encuentro con la prensa de farándula, Karime fue cuestionada sobre el posible romance que pudiera tener con Gala, pues cada día se dejaban ver más juntas, románticas e incluso enamoradas.

Las palabras de Karime no resolvieron las dudas de la gente, pero les dieron esperanzas: “A ver, no me ha dicho que si quiero ser su novia todavía, nada. Hay mucha química, pero es algo muy bonito y creo que estamos saliendo de un momento increíble”.

Asimismo, le preguntaron a Karime, sobre el anillo que le regaló a Gala después cuando acabó “La casa de los famosos”, a lo que respondió: “Es un anillo de promesa, pero le tengo q dar el Cartier, no bisutería cualquiera”.

Respecto a que le pediría a Gala que fuera su novia, Karime no dudó en decir: “Si se lo pido yo, nada más dejen agarro señal, nos conocemos un poco más. Es que es una amistad tan hermosa y no nos imaginamos que existía este ‘shippeo’ que no quiero arruinarlo”.

Ahora, en redes los fans de “Garime” celebraron un video captado en el programa de Yolanda Andrade y Montse Oliver, en el que Gala y Karime se dieron tremendo beso romántico ante todos.

Los fans de la pareja de famosos no dudaron en manifestar en redes su emoción por el romanticismo que desbordan las ex participantes de “La casa de los famosos México 2”, dejándoles comentarios como: “están fluyendo como nunca, que ya anden”, “queda claro que los hombres ya quedaron atrás” y “Qué envidia, ese es amor real”.