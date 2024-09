Gala Montes reacciona al apodo de 'La Novia de México' y que Angélica María podría demandarla | VIDEO

Gala Montes quedó en tercer lugar en La Casa de los Famosos México 2 pero fue una de las grandes ganadoras del reality show, pues se convirtió en una de las favoritas del público gracias a su personalidad fuerte y frontal.

Su personalidad aguerrida junto con su belleza hizo que la afamada actriz mexicano se convirtiera en una de las finalistas de La Casa de los Famosos México 2 y en La Novia de México, un apodo que ha generado mucha controversia en el mundo del espectáculo y redes sociales.

Gala Montes se entera que la llaman 'La Novia de México'

Gala Montes no sabía que el público mexicano la había nombrado recientemente con el título de La Novia de México, nombre que nació cuando Angélica María recibió el apodo en su juventud por el cariño que tenía la audiencia por ella.

Una reportera cuestionó a Gala sobre cómo es la relación con su madre tras verla este domingo en su salida del reality y qué opinaba de ser llamada La Novia de México, cosa que podría llegar a meterla en problemas legales con la familia de Angélica María.

"Esperemos que no me demande, oye, pero gran apodo", expresó la joven, "la verdad no me imaginé todo lo que iba a suceder. No tenemos teléfono todavía, no sabemos bien qué ha pasado", expresó. Sobre su madre, mencionó que ella "siempre va a ser el amor de su vida" y que por ello es importante aprender a dejar las cosas ir, pues señala que este momento de su vida marca un antes y un después en su vida.

Recordemos que como tal, Angélica María no había mostrado incomodidad con que Gala Montes fuera llamada 'La Novia de México', pues señala que es normal que surja una nueva artista ya que ella "va de salida".

Por el contrario, su hija Angélica Vale estalló sobre que Gala fuera llamada con el apodo de su madre, dejando en claro que solo podría haber una novia y esa era su mamá, por lo que pedía que mejor eligiera otro apodo.