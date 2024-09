Angélica Vale dice que no le molesta que apoden a Gala Montes como 'La Novia de México'| VIDEO

Angélica Vale asegura que jamás se indignó porque le dieran a Gala Montes el apodo de de La Novia de México, el cual le pertenece a su madre, Angélica María, por renovar en el Indautor el registro del sobrenombre que le dio un reportero hace varias décadas.

Recordemos que fue hace varias semanas que al cuestionarse a Angélica María sobre qué opinaba de que Gala Montes fuera llamada La Novia de México, su hija saltó y señaló a la joven actriz, pues aseguraba que ella se había puesto sola el apodo y no estaba de acuerdo con que se le dijera así a alguien que no es su mamá.

El público interpretó esta acción como una demostración de envidia por parte de Angélica Vale, pues su madre había mencionado que estaba bien cuando ella la interrumpió y dejó ver su molestia por la situación, sin saber que el mismo publico nombró así a la habitante de La Casa de los Famosos México 2.

La única Atacada aquí es Angelica Vale @angelicavale, no su mamá Angélica María pic.twitter.com/jprb5WrXsv — Vi a CD9 (@jungkoo08890259) September 27, 2024

Angélica Vale niega haberse molestado porque apodaran a Gala Montes 'La Novia de México'

En un encuentro con la prensa, le cuestionaron a Angélica Vale por su enojo cuando le dijeron que Gala Montes era llamada 'la Novia de México'. Ante ello, la mujer mostró una expresión de hartazgo antes de decir "Nunca me indigné, fue una cosa que yo dije de broma y después dijeron que yo había sacado las garras", expresó.

Mencionó que no quería que le quitaran el apodo a su madre pues "es la única, no hay más" y señaló que "con toda la buena onda" le dijo que le pusieran otro nombre. Añade que ni siquiera conoce a Gala de manera personal, por lo que no fue nada en contra de ella.

"Creo que hay lugar para todo el mundo y si quiere otra novia la nueva generación, pues que la tengan, no pasa nada", señaló la actriz, mientras que su mamá dijo que ama que le sigan diciendo así y que lo considera "un apapacho", pero que no le molesta que haya alguien más.

A pesar de su aclaración, usuarios en redes sociales aseguran que el coraje de Angélica Vale con que Gala Montes no use el nombre de La Novia de México (apodo del cual no está enterada, cabe mencionar), radica en que nadie nunca la llamó a ella así a pesar de ser la hija de Angélica María. El público señala que es un título que 'no se hereda' y que su actuar es ridículo.