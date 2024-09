David Bozzo, hermano de Briggitte, besa a Gala Montes en La Casa de los Famosos México 2 | VIDEO

David Bozzo, hermano de Briggitte Bozzo, besó a Gala Montes en La Casa de los Famosos México 2, tras pedir que se recreara su primer beso en un momento muy tierno y bonito que se vivió dentro del reality show.

Sin lugar a dudas, David Bozzo se ha convertido en el hombre ideal de más de una de las mujeres jóvenes que ven La Casa de los Famosos México 2, pues al chico lo hemos visto en varias ocasiones en las galas defendiendo a su hermana a capa y espada.

David Bozzo besa a Gala Montes

Este martes, los habitantes pudieron ver a sus seres queridos por un buen rato, ya que cada uno recibió a uno de sus familiares y convivieron entre todos. Destacó que el hermano de Briggitte Bozzo no perdió la oportunidad de besar a la amiga de la infancia de su hermana.

Fue en una dinámica donde cada familiar le decía a un habitante su opinión sobre ellos, que en el turno de David, el hermano de Briggitte comenzó diciéndole a su hermana que estaba sumamente orgulloso de ella.

Después, agradeció a Arath de la Torre por cuidar a su hermana, mientras que a Karime le dijo que es su fan y le gusta mucho su energía. Por otro lado, a Mario le dijo que su hijo es increíble y comparte con el comediante su esencia bonita.

"Gala, ¿Qué te puedo decir? Fuiste mi primer beso y no me acuerdo", contó David, ante lo que Gala Montes se cubrió el rostro de pena y su hermana, Beba, soltó una carcajada. El resto de los habitantes reaccionaron impresionados sobre la situación.

David añadió, "no me acuerdo y si no me acuerdo no pasó, entonces no pueden estar difamando mi imagen", señaló y agregó "si están diciendo que pasó, tiene que pasar. Ante ello, Gala decidió ir con el hermano de Briggitte y besarlo.

Mientras estallaban en risas, David señaló que ya se había acordado sobre el beso de su infancia. Posteriormente, el joven publicó el momento en sus redes sociales, señalando que en verdad no se acordaba de haber besado a la actriz de niño.

"Bien pillín", "Gala mira a Briggi como pidiéndole autorización jajajaja la amo", "no sé quien tiene más suerte, si Gala o David" y "David si sabe como dar contenido", son algunos de los comentarios al respecto.