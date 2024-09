Gala Montes y Karime se besan y revelan si podrían tener una relación tras La Casa de los Famosos México 2

Gala Montes y Karime Pindter salieron de La Casa de los Famosos México 2 como el tercer y segundo lugar del reality show; sin embargo, una de las cosas por las que destacaron en su participación fue porque el público notó una curiosa tensión entre ambas.

En redes sociales, se viralizó rápidamente el 'Garime', nombre que le dieron al 'ship' entre Karime Pindter y Gala Montes, donde los fans señalaron la posibilidad de una relación entre las dos habitantes de La Casa de los Famosos México 2.

A lo largo de la temporada vimos un intercambio de besos y palabras dulces entre ambas y parece ser que fuera del programa, el amor entre las dos no se extinguió, pues han habido varios momentos que han llamado la atención de las personas que apoyan al Garime.

Ja ja ja weeeeeey 💖 sigo sin superarlo !!! Ahhhhh ya quiero ver a mi hermana para contarle tantas cosas! Prometo grabar reacciones 💖 pic.twitter.com/ewvpoivAc5 — Galamontes (@GalaMontes2) September 30, 2024

Gala y Karime se besan fuera de La Casa de los Famosos México 2

Fue desde la noche del domingo que empezaron los besos fuera de La Casa de los Famosos México 2, pues en la post gala les cuestionaron a Gala Montes si volvería a intentar tener una relación con Agus Fernández, ante lo que ella se niega de manera rotunda antes de decir "yo tengo a mi novia ya", refiriéndose a Karime.

Nambreee quién fuese Gala para ser novia de la mismísima matrioshka la cual es tu crush y quién fuese Karime para ser novia de la mismísima novia de México 😮‍💨



Ganando como siempre mis chiquitas 😌#Garime



pic.twitter.com/fyxXYNwS6W — Barbie,Maku🖇️/ Garime 🫶🏼 (@MABL_GMKP) September 30, 2024

Ambas aseguran que son novias desde el viernes, pues ese día Karime le propuso matrimonio (como lo pudimos ver en el reto que le puso Nicola Porcella a 'La Matrioshka'). "Ya tiene anillo de promesa, vamos a pasar Año Nuevo juntas", comentó Karime.

Posteriormente, en conferencia de prensa les cuestionaron a Karime y a Gala si hay algo más, ante lo que reaccionaron un poco más serias sobre la situación. Por su parte, Karime mencionó que ella pensó que eran mucho más discretas sobre su interés por la otra.

"Nos queremos mucho, somos muy amigas y pues no sé", expresó Karime. Después, Gala dijo "no sabemos qué vaya a pasar, no presionemos las cosas [...] Qué padre estar con una mujer tan evolucionada, disruptiva, increíble", expresó, dejando ver su admiración por ella.

En '¡Cuéntamelo Ya!, Gala le robó un beso a Karime, lo cual el público no sabe si interpretar como que las ex habitantes de La Casa de los Famosos México 2 en verdad quieren estar juntas como una pareja o si solo son amigas que se besan y que quieren disfrutar del 'ship'.