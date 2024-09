Adrián Marcelo critica a Wendy Guevara por besar a Gala Montes y Karime en La Casa de los Famosos México 2

Adrián Marcelo, uno de los personajes más controvertidos de La Casa de los Famosos México 2, ha llamado la atención una vez más, al enviar un mensaje contundente sobre la reciente participación de Wendy Guevara, quien entró a la casa este jueves.

La ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México 2 entró al reality show para pasar un rato con los habitantes finalistas del programa, pero una acción generó que Adrián Marcelo comentara su participación.

Esto ya que se viralizó un video en el que Wendy Guevara comparte un beso de tres con Karime Pindter y Gala Montes, un momento que generó diversas opiniones en el público, aunque en la temporada han habido varios besos de ese estilo, comandados principalmente por Karime.

Adrián Marcelo reacciona a Wendy Guevara en La Casa de los Famosos México 2

Fue este viernes que Adrián Marcelo reposteó una publicación en X (antes Twitter) que decía "Me imaginé que estaban desesperados por levantar el rating, pero nunca me imaginé que tanto", al mostrar el beso entre las tres mujeres.

En el video podemos ver como las tres se juntan y Wendy saca su lengua, para que Karime y Gala la besen. Así se quedan por un par de segundos, para después reírse y seguir conversando con tranquilidad.

En el mensaje, se adjunta una carita de vomito y los comentarios en general critican el beso y llaman a Wendy como 'él' siendo que es una mujer trans. Ante ello, Adrián Marcelo reposteó el material y escribió: ¡Vuelve Nescafe! Ya está bien agradable el contenido", en referencia a la marca que se fue por sus comentarios violentos.

Adrián Marcelo reacciona al beso de Wendy con Karime y Gala X (antes Twitter)

Los comentarios de los seguidores de Adrián Marcelo le daban la razón al famoso, asegurando que era asqueroso ver un beso de tres en televisión nacional. Sin embargo, también le llegaron comentarios de quienes no están de acuerdo con él y sus actitudes.

"Bien ardida la per** esta que no supera que no pudo con la casa", "sin llorar" y "cualquier cosa es más agradable que el contenido que dabas tú", son algunos de los mensajes, quienes recuerdan que el hombre llegó a dar shows penosos dentro del reality show, como utilizar un atuendo incómodo que no dejaba mucho a la imaginación, entre otras cosas.