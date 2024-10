Crista Montes afirma que Gala y la Beba están 'Llenas de odio': 'me inventan cosas'

Crista Montes, la mamá de Gala y de la Beba, salió a hablar nuevamente de su polémica relación con sus hijas, pues la progenitora de la ex participante de “La casa de los famosos México”, salió a decir que sus chicuelas “están llenas de odio” y que además se le han inventado cosas para desacreditarla ante el mundo.

Esto luego de que Joanna Vega-Biestro se peleara completamente en vivo con ella en “Sale el Sol”, al decirle de cosas respecto a los últimos escándalos de Gala Montes, como la obra de teatro en la que ya no va a participar.

“La mamá que ya quería regresar levantando la mano diciendo que su hija da vergüenza; no, pues vamos bien con ese intento de reconciliación”, le dijo con todo el afán de ofender un día antes de su encuentro cara a cara.

Crista Montes reaccionó subiendo un vídeo a redes en el que despotricó en contra de la periodista de farándula y le dijo que sus palabras eran “una forma violenta de entretener a la gente” y manifestó su deseo de que la conductora no experimentara una situación similar con su bendición.

“Me parece muy desagradable de qué tiene que ganarse la vida Joanna y lo hago porque ojalá esto no te pase algún día con tu hija y el día que te pase, pues te acuerdas de mí”, señaló Crista Montes.

Posteriormente, “Sale el Sol” le dio a Crista Montes el derecho de réplica, lo cual acabó en una pelea en vivo entre ella y Joanna, pues la periodista se mantuvo firme a sus palabras y le dijo que sus palabras estaban basadas en declaraciones que ella misma había pronunciado.

“La misma Gala lo dijo, ustedes lo hicieron público, yo hablo sobre lo que ustedes dicen, me expreso sobre lo que ustedes nos dan a conocer a nosotros”, señaló Vega-Biestro. Crista Montes respondió cuestionando la veracidad de las afirmaciones de Joanna y le dijo que era una comentarista de cosas hirientes e innecesarias.

Mamá de Gala Montes explota contra sus hijas

Tras ello, Crista Montes recurrió a su Instagram para emitir un mensaje con especial dedicatoria a sus hijas Gala y la Beba, pues la más famosa de ellas no quiere ver ya nada con ella, por los busos que cometió en su contra.

En su mensaje, la mamá de Gala Montes dijo estar triste debido al distanciamiento que existe con sus hijas y afirmó que las personas le han inventado cosas, cosas por la que recibe mucho hate. Agregó que en los últimos meses se quedó sin ingresos, sin hogar y sin familia.

“De verdad yo no sé por qué tanto odio en el corazón de mis hijas, ni a un delincuente se le castiga tanto. A mí me sacaron de mi casa, me quedé sin familia, me retiraron el habla, me dejaron sin trabajo, sin dinero, me dicen ratera, me tiran ´hate´, ¿qué más me hace falta?, me inventan cosas", remató.