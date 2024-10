Adrián Marcelo lanza turbio mensaje a Gala Montes: 'Hablaré de ti y lo vulgar que eres cada que se me antoje'

Adrián Marcelo no deja de hablar de Gala Montes. Después de abandonar La Casa de los Famosos México 2, el influencer guardó silencio por varias semanas, pero ahora está listo para atacar con todo y vengarse del cuarto Mar.

A pesar de que Adrían Marcelo siente que es el rey del Internet, actualmente hay una pelea en redes sociales entre sus seguidores y los fans de Gala Montes, después de que el comediante hablara en su podcast, Hermanos de Leche, sobre la actriz.

Recordemos que la relación entre las celebridades en La Casa de los Famosos México 2 fue extremadamente conflictiva, pues mientras él la acusaba de fingir su depresión, ella lo tachaba de misógino. Al final, el influencer tuvo que salir por la puerta de atrás del reality show.

¿Por qué comenzó el pleito entre Gala Montes y Adrián Marcelo?

En su podcast con La Mole, Adrián Marcelo habló en más de una ocasión sobre Gala Montes, al asegurar (sin decir su nombre de manera directa) que era corriente y que comía demasiado. Ante ello, Gala reaccionó con un mensaje en X (antes Twitter), que decía "¿alguien sabe porque está tan obsesionado conmigo?".

Recordemos que ambos tuvieron fuertes encuentros en La Casa de los Famosos México 2, donde él hizo referencia a los pleitos de la famosa con su madre, mientras que ella habló de la misoginia del individuo. Si bien trataron de hacer las paces en el reality, fue imposible.

Adrián Marcelo lanza mensaje a Gala Montes

El influencer decidió no quedarse callado y explotó contra la famosa, asegurando que si bien no había dicho nada antes, ahora no se detendría: "Cuando me salí, no pararon de hacer referencias mías y muy graves. Como cuando el imbécil de tu papá postizo se atrevió a decir que yo era como 'un niño que entró a una escuela a matar a todos, para después suicidarse' o tú llamándome 'Chanclas' cada que podías".

Continuó, "en la vida real, no tienes una producción que te cobije o le ponga música bonita de fondo a tus corrientadas", expresó Adrián contra Gala, señalando que la Jefa habría 'solapado' la forma de Gala de 'violentar' a otros.

"Acá afuera es imposible esconder tu notable falta de educación y te aviso que hablaré de ti y lo vulgar que eres cada que se me antoje, así que bloquea todo lo tenga que ver conmigo porque lo que no gané en forma de premio, lo voy a ganar hablando de ti y tu equipito de caga**", finalizó.

A modo de reacción, Gala Montes ha reposteado algunas publicaciones de sus seguidores, donde recuerdan cuando tachó de misógino a Adrián Marcelo en La Casa de los Famosos México 2. Otros se burlan de que el 'rey del humor negro' se ofenda porque le llamen Chanclas y aseguran que lo que escribió fue solo para llamar la atención.