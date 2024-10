Adrián Marcelo le recuerda a Odalys Ramírez que la acusaron de intento de homicidio: 'se quiso lucir'

Adrián Marcelo regresó bien filoso a su podcast “Hermanos de Leche” y no sólo arremetió en contra de Gala Montes y Arath de la Torre, sino que también le pegó a Odalys Ramírez, recordándole que estuvo acusado de intentar asesinar a su padrastro.

Cabe recordar que, en 2014, la revista TV Notas afirmó que Odalys Ramírez y su mamá fueron acusadas de supuestamente querer asesinar a su padrastro, Leopoldo Rodarte; poco después, la publicación señaló que el señor las había demandado por los delitos de privación de la libertad, robo, abuso de confianza y despojo.

Ahora, Adrián Marcelo arremetió en contra de Odalys, pues dijo que no le pareció que la conductora lo confrontara tras decir su turbia frase “una mujer menos que maltratar” en la gala de antes de que decidiera abandonar “La casa de los famosos México 2”.

Por ello, el psicólogo y enemigo de Gala Montes señaló que ese día Odalys Ramírez quiso lucirse, pero le advirtió que: “si juegas con fuego, te puedes quemar”, para después recordar el turbio episodio de la famosa, del que mucha gente no se acuerda.

"Cuando Odalys me pasa el video, sé que la ‘chicharearon’, así funciona este pedo, pero ella se quiso lucir. Bueno, si vas a malabarear fueguito, te puedes quemar, porque se quedó sin palabras ante la respuesta que le di, y ya que le escarban, una señorita con polémicas muy fuertes, ahí están las revistas lo que dicen de ella y es lo mismo que utilizan en mi contra”, señaló.

“Cosas que leen en encabezados, puras falsedades, se crean una imagen, es como si yo me creo de Odalys que quiso asesinar a su padrastro, como dicen las revistas, ¿cómo voy yo a creer eso? En mi caso hago un proceso en mi mente de decir: ‘pues no es así Odalys'", remarcó Adrián Marcelo.

Finalmente, Adrián Marcelo justificó su turbia declaración diciendo que fue un chiste: “Odalys se quiso lucir o la producción, yo no sé qué intentó, o pensó que me iba a asustar: ‘yo dije eso y me arrepiento’, pues no, fue un chiste que venía de las pendejadas que tuve que escuchar”.