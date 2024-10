Adrián Marcelo revela los secretos con los que amenazó a Arath de la Torre: 'mucha mie***' | VIDEO

Adrián Marcelo regresó a su podcast y habló acerca de los secretos que sabe de Arath de la Torre, pero no que ventiló en "La casa de los famoso México 2”, pues tuvo que abandonar el reality porque “le faltó experiencia” en el “anexo fresón”.

Adrián Marcelo aseguró que estuvo tentado con usar los secretos que sabía de Arath de la Torre para afectar la reputación del conductor en “La casa de los famosos México”; no obstante, el psicólogo señaló que eventualmente "se las va a cobrar".

“Lo del crédito fiscal yo sabía que le iba a doler, pero tenías que estar ahí para saber qué era lo que le iba a afectar”, dijo Adrián, señalando que Arath de la Torre cometió el error de hablar de su aparente turbia situación con sus impuestos y el SAT en el reality. “Él mismo me daba la información y cuando querías ahondar en ello se volteaba”, agregó.

El enemigo de Gala Montees añadió que Arath de la Torre carece de las habilidades necesarias para hacer su trabajo, ser conductor, pues “no puede ni hablar, es un wey que no tiene ni la estructura para estar en un programa de revista, no tiene un criterio".

Adrián Marcelo mencionó otros secretos que le sabe a Arath de la Torre: "Venía que le mandaste flores a una vieja que tenía una relación en teatro. Que pediste dos guarros para que te defendieran... Venía mucha mie***, hermano”.

La cara de Adrián Marcelo después de AMENAZAR públicamente a Arath y Gala Montes.



Produccion debe intervenir urgentemente, que miedo.#LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMx2 pic.twitter.com/GIJuAo4QAU — La Casa De Los Famosos MX (@Lacasa_famosos) August 12, 2024

"Iban a seguir siendo golpes en donde qué bueno que me salí porque si no me salía yo me sacaban a la siguiente semana", remarcó.

Adrián Marcelo también dijo que en el reality descubrió que Arath de la Torre fingió ser una persona tranquila, gracias a declaraciones que hizo su esposa Susy Lu: “Lo mejor fue que su mujer fuera y dijera ‘devuélvanme al de la casa’, saber que se estaba conteniendo... ¿por qué? por camarón”.

“Tengo mi Death Note... voy a cobrárselas, no de manera agresiva, pero vendrá el cruce y la solicitud de algo”, agregó Adrián Marcelo, quien al parecer es otako.