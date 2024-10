Brujo le advertido a Adrián Marcelo que tendría un problema legal con ¿'La casa de los famosos'? | VIDEO

Tal parece ser que a Adrián Marcelo ya le habían hecho una advertencia de todas las polémicas que iba a tener gracias a sus declaraciones misóginas en “La casa de los famosos México 2”, pues un brujo le habría profetizado que se iba a enfrentar en su vida a una serie de problemas, entre ellos los legales.

Cabe recordar que Adrián Marcelo fue entrevistado por su fan René Franco, quien afirmó que el psicólogo más detestado de México le hizo grandes revelaciones sobre su participación en “La casa de los famosos México 2” y afirmó que va a transmitir su charla sin censura.

"La entrevista está hecha, es una súper entrevista. No puedo esperar a que salga, los que lo vieron presencialmente dijeron que es una 'salvajada de entrevista', fue muy divertida y creo que va a causar todo un tema cuando aparezca [...] Tiene algunas sorpresas que no esperan, todo lo que Adrián Marcelo piensa y todo lo que siempre quisieron saber del asunto de 'LCDLF', no hay nada que no se platique", dijo René Franco.

En medio de esto, los fans de “La casa de los famosos México” han recuperado en redes un video de antes de que Adrián Marcelo, quien presuntamente fue engañado por su esposa, en el que habló con un brujo, quien le profetizó que iba a tener problemas en su vida.

Por culpa del psicópata de Adrian marcelo, gran parte de México le tenemos que dar la razón a Andrea Legarreta.#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/xQD0kK9pSg — Soy Marbe (@BellaIndirecta) August 12, 2024

En el clip, el brujo le dice a Marcelo que estaría envuelto en un problema legal con tres mujeres, cosa que los fans están señalando que es una clara referencia a Gala Montes, Briggitte Bozzo y Karime Pindter.

No obstante, no todo es mal augurio para el famoso, pues el brujo le dijo que iba a ganar el presunto problema legal.

"Yo te veo en un problema legal que puede surgir, hay que tener cuidado porque hay tres mujeres metidas en este problema, pero vuelvo a lo mismo, Un brujo le profetizó a Adrián Marcelo un problema legal con tres mujeres; esto fue lo que le dijoy todo va a salir como tiene que salir", le dijo.