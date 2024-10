Adrián Marcelo reaparece en podcast y emite turbio mensaje:' ¡Nos vemos pronto!' | VIDEO

Adrián Marcelo, famoso conocido entre los fans del Temach como el “Ajedrecista”, se apareció sorpresivamente en un podcast y emitió un turbio mensaje que está dando mucho de qué hablar entre sus fans y la gente que lo detesta.

Cabe recordar de que salió “voluntariamente” de “La casa de los famosos México 2”, a Adrián Marcelo anunció que estaba planeando su “regreso”… en vez de comportarse como un adulto con madurez e inteligencia emocional y seguir con su vida, mientras trata de resarcir sus errores… o investigar las presuntas infidelidades de su esposa.

la esposa de adrian marcelo viendo como dijo que se casó con ella porque las mujeres guapas le causan inseguridad y le rompieron el corazón #LaCasaDeLosFamososMxpic.twitter.com/SRmvz99AF0 — beck ♡ 🌊 (@cardgani) August 26, 2024

En vez de salir directo y darle la cara al pueblo de México, Adrián Marcelo se ha hecho el misterioso, dando pistas de que prepara una “bomba”, como que le va a dar una entrevista a su fan René Franco, la cual sale el próximo lunes, por si te interesa buscarla.

"Personalmente voy a Los Ángeles a trabajar y el lunes Adrián ya me dijo que el lunes nos vemos allá, que lleve equipo, ya nos pusimos de acuerdo, somos podcasteros los dos", dijo el señor Franco al respecto.

Ahora, Adrián Marcelo sorprendió a toda su fanaticada al hacer una inquietante participación en el podcast que tiene con su patiño, Iván Fematt, mejor conocido en los bajos mundos como La Mole.

En el más reciente episodio de “Hermanos de Leche”, sale La Mole llorando porque extraña a su patrón: "Compadre, aquí estoy solo en el estudio y te extraño mucho", dice.

"Me tomé un whisky a las dos de la tarde como Brincos Dieras, Franco (Escamilla) iba a cantar una trova con su guitarra, aguanté que me aventaran una paloma el Kevin, hice un podcast con Tucán Guzmán y no le entendí nada", agregó.

"Ya no puedo, Bandido ya no pone Emperadores en el catering, me está llevando el carajo, necesito que regreses, carnal", abundó, remarcando su debilidad como persona.

En eso, Adrián Marcelo entra al estudio y se siente en la silla para decir todo misterioso: "Disfruten este sustituto de leche ya que es el último, señores, estoy de vuelta. ¡Nos vemos pronto!".