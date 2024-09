Filtran FOTOS de supuesta infidelidad de la esposa de Adrián Marcelo: 'Espérame con algo rico'

Adrián Marcelo no se escapa de la polémica y ahora porque en redes sociales acusan a su esposa Karina Puente, conocida como “la chaparrita” de haberle sido infiel alinfluencer con su instructor de gimnasio.

En redes sociales circulan unas fotografías que pertenecen a una supuesta conversación en la que aparentemente la esposa de Adrián Marcelo se mensajeó con su instructor de gimnasio para concretar citas y quedarse de ver en un departamento.

¿Qué dice la supuesta conversación de infidelidad de la esposa de Adrián Marcelo?

En la supuesta conversación el instructor le dice a Karina Puente que la espera en su departamento después de que termine su turno en el gym.

“Ya voy a estar libre, paso al súper después de cerrar el gym y te espero en el depa”, le dice el hombre en la conversación a lo que la chaparrita habría contestado: “Si estaría bien bebé. Pero a lo mejor llego un poco más tarde por qué hoy había quedado en ir con ***** y no sé a qué hora me desocupe. No creo llegar más tarde de las 6:30 espérame con algo rico”.

Supuesta infidelidad de la esposa de Adrián Marcelo Foto: Especial

La conversación que circula en redes se puede observar que se enviaron varias fotografías que al momento de abrirlas ya no están disponibles.

Otro de los mensaje que habría compartido la esposa de Adrián Marcelo es este: "Me encanta bebé. Ya quiero estar allá contigo y esperarte así", señala la apuesta conversación.

Hasta el momento no se sabe si la conversación es real o si fue manipulada para generar polémica, pero los usuarios de Internet ya reaccionaron y están impactados, sobre todo los que son fans del infuencer.

Adrián Marcelo no se ha dejado ver tanto en redes desde que salió de La Casa de los Famosos México 2, salvo por el mensaje que él publicó agradeciendo a sus fans por el apoyo mientras estuvo en el reality show.

También se dejó ver en algunas fotos de sus amigos cuando lo recibieron en Monterrey, tras salir de la casa.