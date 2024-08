Adrián Marcelo confiesa que coquetea con otras mujeres mientras su esposa duerme a su lado

Adrián Marcelo nuevamente volvió a dar asco a la sociedad mexicana, pues el psicólogo más detestado de “La casa de los famosos México 2” confesó que coquetea con otras mujeres mientras su esposa esta durmiendo en la cama a su lado.

Estas declaraciones no las dio Adrián Marcelo dentro de “La casa de los famoso México 2”, sino que se lo reveló a Yordi Rosado en una entrevista que suele practicar lo que denomina como “pesca deportiva”, lo cual consiste en que le manda un mensaje a una mujer que él elige previamente.

Por culpa del psicópata de Adrian marcelo, gran parte de México le tenemos que dar la razón a Andrea Legarreta.#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/xQD0kK9pSg — Soy Marbe (@BellaIndirecta) August 12, 2024

"Le escoges la carnada se la mandas y ya depende de ella si la muerde o no", dijo el enemigo de Gala Monte y Briggitte Bozzo.

Adrián Marcelo agregó: "ahí empieza eso que es la pesca deportiva que le empiezas a decir a la morra que harían llorar a sus papás y ya cuando empieza eso de dónde nos vemos, te avientas un pu*** y luego la bloqueas", remarcó.

No obstante, el famoso presumió que hace estas actividades no en privado o cuando está solo, sino cuando su esposa, con la cual no puede tener hijos, está dormida a su lado y acostada en la cama con él.

Pues Gala no puede buscar el video pero el público sí, y fueron par de veces, ten pantalones y acepta las cosas que dices Adrián Marcelo, estás en vivo 24/7 #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX2 pic.twitter.com/xdcuzlUyZi — nacho con O (@Michelsonfancl) August 6, 2024

"Hacerlo a lado de la chaparra (su esposa) dormida... le pongo películas para que se quede dormida, ya sé con cuáles se queda dormida", remarcó Adrián Marcelo.

Yordi Rosado lo cuestionó respecto a si su esposa Karina Puente ya estaba enterada de sus actividades y él dijo que iba a conocer sus turbias prácticas en el momento que viera la entrevista con él.

"Se va a enterar justo en esta entrevista, voy a tener que hablar con ella... creo que he cumplido en muchos aspectos como para poder quemar ese cartucho, siento que puedo sobrellevar esa bronca... este soy yo escogiendo esa batalla", dijo Adrián Marcelo, estando cringe entre los fans.