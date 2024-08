Shanik Berman asegura que Adrián Marcelo le dijo cómo manipular a las mujeres sin figura paterna | VIDEO

Shanik Berman salió de La Casa de los Famosos México 2 con un gran éxito de su parte, ya que si bien salió en la segunda semana del programa, fue bastante querida hasta que decidió pegarse a los personajes menos queridos del programa, como Adrián Marcelo.

Usuarios en redes sociales aseguran que Shanik Berman se pegó con Adrián Marcelo en La Casa de los Famosos México 2, más allá de por el éxito del joven en los medios digitales, por tener un gran parecido a su hijo muerto e incluso lo llegó a defender a pesar de escuchar que el influencer se burló del mismo.

Sin embargo, parece ser que la periodista finalmente abrió los ojos y entendió que ellos no eran "almas gemelas", como lo supuso en un momento, al fantasear que podrían hacer un programa juntos. Por ello, la mujer no se ha detenido al revelar detalles del individuo y sus conversaciones.

Esto le dijo Adrián Marcelo a Shanik Berman sobre las mujeres sin padre

En entrevista con Yordi Rosado, Shanik Berman contó que Adrián Marcelo le habló sobre sus compañeras en La Casa de los Famosos México 2 y les aseguró que a todas ellas les hacía falta una figura paterna.

Fue cuando el entrevistador sacó a colación a Briggitte Bozzo que ella aseguró que sus novios le hace daño por no haber conocido a su padre. "¿Sabes lo que me dijo Adrián Marcelo?", recordó en ese momento, "todas estas no tuvieron imagen paterna, entonces llegas y le haces un poquito de papá y les bajas los calzones".

Asegura que esto sucedió después de que sucediera el pleitazo entre Gala Montes y Adrián Marcelo. Shanik asegura que Adrián hizo exactamente lo que le había contado que debía hacerse con las mujeres que no tienen figura paterna, pues destaca que el padre de la actriz estuvo en el anexo en su infancia.

"Habló paternalmente", detalló la mujer, al señalar que le también le dijo que al actuar así "las convences de todo", dejando ver una vez más, que el influencer es una persona que sabe cómo manipular a las personas.

Shanik Berman habla de Adrián Marcelo

"Es que yo no conozco a hombres así", aseguró Shanik Berman sobre Adrián Marcelo, pues aseguró que ella estaba acostumbrada a que "los hombres fueran sus esclavos" y le sorprendió que los papeles se invirtieron con el joven creador de contenido.

También señaló que como tal no le dolió la traición del creador de contenido, sino haber caído en su trampa y haberse dejado engañar por él. A pesar de todo, agradece haber salido del reality en ese momento, para no volverse un personaje odiado.

"El karma siempre llega", aseguró Shanik Berman, al recordar que no se dio cuenta de que la habían manipulado sino hasta que salió de La Casa de los Famosos México 2. Finalmente, señaló que cuando "le cayó el veinte", pasó de tenerle un odio pasional a Adrián Marcelo a que le diera igual el personaje, ya que asegura que no es rencorosa.