Afirman que Adrián Marcelo es idéntico al hijo muerto de Shanik Berman | FOTO

Adrián Marcelo está dando de nuevo de qué hablar, pero ahora no se trata de algo que dijo y ha hecho el nefasto y machista conductor, sino porque los fans afirman que es idéntico al hijo muerto de Shanik Berman, del cual se burló hace poco.

Cabe recordar que tal burla sucedió durante una plática entre el Cuarto Tierra, en donde Adrián Marcelo se burló sin piedad del difunto hijo de la periodista judía de farándula, hecho que no le pareció a los fans.

“Le hice un pedote (a Shanik), le dije: ‘Aquí planto mi línea y a mí ya no me vuelvas a preguntar qué haces’ y ya cuando nos quedamos solos me dijo: ‘Te juro por mi hijo, que está muerto, que no te voy a nominar’ y le hice el mismo pacto, pero lo chido es que yo no tengo un hijo muerto”, sentenció Adrián Marcelo.

Al salir del reality, Shanik Berman se enteró de lo que dijo Adrián Marcelo de su hijo fallecido en un accidente vehicular, ante lo cual dijo toda furiosa:

Cuando le preguntaron a la periodista sobre cómo se sentía por los comentarios del influencer, la mujer señaló: "El amor nunca muere de causas naturales, te lo asesinan y este maldito me lo asesinó a puñaladas".

Ahora, los fans se dieron a la tarea de buscar una foto de Daniel Berman, y al encontrarla han asegurado que el hijo de la periodista de chismes es idéntico a Adrián Marcelo, quien contó que no ha podido concebido un hijo con su esposa.

Muchos fans afirman que son dos gotas de agua y que quizás fueron separados al nacer, mientras que otros señalan que no se parecen en nada y que la gente sólo está inventando cosas. Por ello, a continuación te compartimos una foto del hijo muerto de Shanik Berman para que juzgues si sí tienen un aire similar o no.