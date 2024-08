Adrián Marcelo se burla del hijo muerto de Shanik Berman con brutal chiste | VIDEO

Tal parece ser que a Adrián Marcelo no se le puede contar nada sin que posteriormente lo use para burlarse de uno, pues el conductor regiomontano se burló brutalmente de Shanik Bermar al hacer una muy cruel broma respecto a su hijo muerto en “La casa de los famosos México 2”.

Cabe recordar que la semana pasada Shanik Berman le contó a sus compañeros de “cárcel” la triste historia de su hijo muerto, la cual conmovió a todos, especialmente a Adrián Marcelo, quien hasta se puso a llorar.

Los hechos sucedieron durante una plática entre el Cuarto Tierra, en donde Adrián Marcelo se burló sin piedad del difunto hijo de la periodista judía de farándula, la cual hizo que todos se burlaran.

“Le hice un pedote (a Shanik), le dije: ‘Aquí planto mi línea y a mí ya no me vuelvas a preguntar qué haces’ y ya cuando nos quedamos solos me dijo: ‘Te juro por mi hijo, que está muerto, que no te voy a nominar’ y le hice el mismo pacto, pero lo chido es que yo no tengo un hijo muerto”, sentenció Adrián Marcelo.

Como era de esperarse, los comentarios de los fans no se hicieron esperar y algunos celebraron el chiste de Adrián Marcelo, mientras que otros lo criticaron por pasarse de “lanza”.

“Con los difuntos jamás se debe de meter, ni con la familia!!!”, “Adrián se pasoó!!!! Ahí está el xk no tiene hijos!!!! Bien lo dijo el Poncho: deja que Shanik vea este video y se va acordar ahora siiii de quien nominó a Arath”, “Tanto que idolatran a ese hombre y por más disque humor digan que sea, se mete con cosas que no debe”, “Es un grosero e irrespetuoso, hipócrita. Todos los del tierra, no sé como vamos a hacerle para sacarlos de las greñas” y “Que pena ADRIÁN???? y Shanik no despierta que solo la utilizan.. por eso debe salir y después Sian por traicionero”, comentaron.