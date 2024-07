¿A Adrián Marcelo le gusta Briggitte Bozzo? 'Le ha echado el ojo', asegura su esposa | VIDEO

Karina Puente, la esposa de Adrián Marcelo, asegura que el famoso "le echó el ojo" a Briggitte Bozzo y ese sería el motivo por el que el reconocida creador de contenido decidió nominar a la joven en la primera semana de La Casa de los Famosos México 2.

Al parecer, la esposa de Adrián Marcelo conoce a la perfección las actitudes y personalidad de su pareja, por lo que no tardó en relacionar la reciente nominación de La Casa de los Famosos México 2, con un interés físico del youtuber con Briggitte Bozzo.

Sin lugar a dudas, la joven actriz venezolana ha logrado encantar a más de uno con su personalidad tierna y sus atributos físicos, lo cual también ha llamado la atención del influencer, quien prefiere buscar la manera de deshacerse de ella para evitar tentaciones con el paso de las semanas, de acuerdo con lo que sospecha su propia esposa.

¿A Adrián Marcelo le gusta Briggitte Bozzo?

Fue en un reciente video que Karina Puente, esposa de Adrián Marcelo mejor conocida por sus seguidores como "La Chaparrita", dio su perspectiva sobre qué pasa entre el influencer y la actriz Briggitte Bozzo, pues al parecer no es nuevo para ella que mujeres despierten el interés de su marido.

"Siento que a Briggitte, Adrián la nominó porque le ha echado el ojo", asegura ella y puntualiza que en más de una ocasión, él le ha pedido perdón por mirar a otras mujeres. En ese sentido, pensó que al inicio no entendió porqué la nominó, hasta que comenzó a atar cabos.

"Anda sacando al demonio", aseguró cuando le dijeron que el famoso trataba de evitar las tentaciones. Asimismo, Karina destaca el momento en que su esposo le preguntó a Bozzo si sus glúteos eran naturales u operados, lo que la hizo entender que eso era lo que estaba viendo el famoso.

Hace varios días que Marcelo deja ver que no siente demasiada afinidad con Bozzo, ya que señaló: "Yo con quien sí no puedo es con la chamaca. No puedo, perdón oficialmente. Anda deambulando, te dice cómo estás y te sueltas la platicada y se va. ‘Vamos a entrarle a una platiquita. Quieres cotorrear. Vamos a darle’ y dijeras tú deja algo positivo en el camino. La otra vez dijo que salió en la madrugada y se puso a barrer y a trapear, no creo”, contó al resto del Cuarto Tierra.

Como sea, parece ser que nada sucederá en ese aspecto en La Casa de los Famosos México 2, pues mientras Adrián Marcelo se encuentra felizmente casado con 'La Chaparrita', Briggitte Bozzo tiene interés en Sian Chiong, lo cual ha quedado claro en los últimos días.