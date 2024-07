La Casa de los Famosos México 2: Gomita habla del anillo robado de Cecilia Galliano y envía un mensaje a la conductora| VIDEO

Gomita ha hablado sobre el polémico anillo de Cecilia Galliano, el cual la conductora argentina, aseguraba que había sido robado por la influencer y su hermano, Lapizito, cuando estaban en Sabadazo. La celebridad ha hecho referencia al tema en La Casa de los Famosos México 2.

Desde hace más de 10 años, Gomita ha vivido los señalamientos de quienes acusan a la mujer de robarse el anillo de compromiso que Mark Tatcher le dio a Cecilia Galliano, una narrativa que Araceli Ordaz siempre ha negado, pero ahora lo hace de manera más extensa con Shanik Berman en La Casa de los Famosos México 2.

Como de costumbre desde que inició el reality, Shanik ha sido la encargada de conversar y desmenuzar el chisme referente a la vida de una de las habitantes de la casa más famosa de México. Además, se trata de uno de los temas que más ha llamado la atención del público.

te puede interesar Descuido de Adrián Marcelo en La Casa de los Famosos México 2; así reaccionó al saber que hay cámaras en los baños

Esto porque se sabe que tarde o temprano, veremos a Gomita junto con Cecilia Galliano y la audiencia se pregunta cómo reaccionarán ambas al reencontrarse después del escándalo que sucedió hace ya tantos años.

Gomita habla sobre el polémico robo del anillo de Cecilia Galliano

Gomita confesó que se sentía muy intranquila de entrar a La Casa de los Famosos, pues sabía que se encontraría con Cecilia Galliano, quien la acusó a ella y a su hermano Lapizito de robarse su anillo en Sabadazo.

"Nosotros hablamos con el productor luego de ver como en una revista salió la nota de que mi hermano había sido", contó la famosa, quien agregó, "...ella (Cecilia) le dijo a mi mamá que fue mi hermano y que le pedía dejar el anillo en un sobre. Pero mi mamá le insistía que en el video no se veía a Lapizito tomar el anillo”, agregó.

Gomita aseguró que era inocente del robo y defendió a su hermano, al señalar que Lapizito apenas tenía 12 años cuando sucedió todo: "El productor me dijo que en su programa no iba a tener rateros y que si nosotros seguíamos ahí era porque no tuvimos nada que ver. Él vio todos los ángulos y se dio cuenta que el niño no era responsable. Aparte, Shanik, yo tenía 18 años, estábamos muy chiquitos."

La ex payasita aseguró que fue uno de los momentos más complicados de su vida, pues estuvo a punto de perder su carrera por ello. A pesar de todo, Gomita envió un mensaje a Galliano, en el que deja ver su interés por dejar atrás la polémica.

"Ceci, si esto lo ves, yo no tengo nada en contra tuya, yo creo que somos seres humanos que cometemos errores, a lo mejor en ese momento tú pensaste mal de nosotros, o de mi hermano, y creo que somos unas personas tan honestas o tan humildes, que por es dudaste de nosotros”, reflexionó.

Así fue como Gomita defendió su inocencia sobre el robo del anillo de Cecilia Galliano, al hablar con Shanik Berman y Ricardo Peralta al respecto en La Casa de los Famosos México 2.