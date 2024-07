La Casa de los Famosos México 2: Tunden a Gomita y Ricardo Peralta por hablar mal de Karime Pindter a sus espaldas

Karime Pindter se ha convertido en una de las favoritas de los seguidores de La Casa de los Famosos México 2, pues al parecer, la famosa les parece sincera. Sin embargo, algunos de sus compañeros en el reality no piensan de la misma manera sobre ella.

Este jueves surgió el escándalo, cuando Potro Caballero, Mariana Echeverría, Gomita, Ricardo Peralta y Adrian Marcelo comenzaron a hablar pestes de Karime Pindter en el Cuarto Tierra. Esto llenó al público de La Casa de los Famosos México 2 de coraje, pues aseguran que varios de ellos han sacado su 'doble cara' con la influencer.

Ha sido la propia cuenta de la creadora de contenido la que ha publicado los videos en los que se mostrarían las incongruencias que existen en el comportamiento de Gomita, Potro Caballero y Ricardo Peralta en contra de la ex integrante de Acapulco Shore.

¿Qué dijeron en el Cuarto Tierra sobre Karime?

Por un lado, señalaron a Gomita, quien parecía llevarse bien con Karime por tener una relación antes del reality. En el video podemos ver que la ex integrante de Sabadazo le da un beso a la influencer y le dice "te amo".

Después, corta al video en el que la famosa asegura que a veces no soporta a Pindter y dice "me c*ga cuando me dice que somos amigas de toda la vida... te acabo de conocer". Además, la critica por supuestamente haberle exigido que le prestara un vestido y unas pestañas con ciertas características.

Por otro lado, acusan a Potro Caballero por asegurarle a Karime que no la nominaría, pues en la conversación del cuarto Tierra, dejó en claro que eso lo dijo por decir, ya que señaló que "en el momento que la tenga que nominar, la va a nominar", a pesar de sentir 'lealtad' por ella al tener una larga historia juntos.

También criticaron a quien entró siendo el favorito de la temporada, Adrián Marcelo, puesto que él aseguró que Karime le ofreció un beso de tres. Sin embargo, en el video se puede ver que la influencer hablaba de besar a Shanik si se queda en el reality y fue la comunicadora quien habló de incluir a Marcelo, ante lo que la creadora de contenido dijo que no.

Por su parte, Ricardo Peralta, quien dice ser muy amigo de Karime Pindter, también criticó a la influencer, pues destaca que "no sabe hacer nada" y que incluso le cuestionó, "¿qué sí saber hacer?", pues asegura que la famosa no sabe manejar o maquillarse.

Los usuarios de redes sociales han vuelto tendencia los nombres de los involucrados, pues al parecer, no les agradó nada la manera en la que hablaron de Karime en La Casa de los Famosos México 2.