La Casa de los Famosos México 2: Adrián Marcelo confiesa que no puede tener hijos, este es el motivo |VIDEO

Adrián Marcelo reveló que no puede tener hijos. El integrante de La Casa de los Famosos México 2 confesó que ha estado en la búsqueda de un hijo junto con su esposa, Karina Puente; sin embargo, no han logrado concebir.

Fue mientras conversaba con Shanik Berman dentro de La Casa de los Famosos México 2, que Adrián Marcelo conversó con respecto a su relación con su esposa, a quien ama profundamente y con quien se encuentra muy feliz.

El famoso indicó que si bien conoció a Karina años atrás, al principio le costó trabajo sentar cabeza, llegó un punto de su vida que decidió hacerlo con ella, aunque le costó ganar de nuevo su atención, motivo por el que asegura que casi la pierde. Ahora, asegura que ella fue quien logró llevarlo al buen camino.

Adrián Marcelo revela que no puede tener hijos

Mientras conversaba con Shanik, Adrián Marcelo confesó que no puede tener hijos y detalló los motivos por los que no han logrado embarazarse hasta el momento. "Estoy intentándolo [...] No se está pudiendo, no está pegando el chicle", reveló.

El famoso aclaró que con revelar el motivo, no quiere lanzar responsabilidades, pues tener un hijo es una cuestión de dos. Reveló que si bien hay motilidad en los espermas, "hay un tema de baja carga ovárica", lo que ha llevado a su pareja a inyectarse en dos ocasiones para tratar de mejorar la situación.

Shanik intervino al destacar que ser inyectada con hormonas genera varias reacciones en el cuerpo de las mujeres, como aumentar de peso y "parecer loca". Ante esto, Adrián señaló, "imagínate como admiro a mi esposa", señaló.

"El tema es que como hombre, es muy difícil porque tú ves a tu mujer con ese anhelo y la ves sufrir y eso sí te pega mucho, te pega mucho porque es una carga muy pesada que pues seamos honestos, el ideal de la mujer o como el fin biológico”, reflexionó.

Además, señaló que al ser un sueño del matrimonio, tienen pensado en buscar varias opciones: "Estamos hablando de donación de óvulos, in vitro, pero pues no sacamos óvulos para congelar y vamos a llegar incluso hasta la adopción si es necesario”, contó.

Finalmente, Adrián Marcelo expresó con sinceridad que su matrimonio es "lo más sagrado e importante que tiene", motivo por el que tiene el deseo de convertirse en padre.