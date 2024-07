Reviven VIDEO de Adrián Marcelo diciendo que La Casa de los Famosos es para 'gente sin trabajo'

El youtuber Adrián Marcelo fue el último confirmado para La Casa de los Famosos México, el exitoso reality show que comienza este domingo y donde veremos a varias celebridades disputarse por un premio millonario en alrededor de tres meses.

Este viernes, ante el anuncio de la participación de Adrián Marcelo y Gomita en reality, el público recordó un el único comentario que realizó el influencer en el pasado sobre La Casa de los Famosos México y en general sobre cualquier concurso que se transmite en televisión.

Si bien el creador de contenido es uno de los favoritos para ganar gracias a su gran carisma, antes de que comience la transmisión del reality, él ya atraviesa sus primeras críticas por parte del público, debido a sus comentarios del pasado.

Esto dijo Adrían Marcelo sobre La Casa de los Famosos y sus participantes

En una conversación con el periodista espectáculos Miguel Díaz, Adrián Marcelo habló de manera negativa sobre los reality shows, quién señaló que estaba contento de depender de sus propios proyectos y no de otro tipo de producciones.

"Me sondean para todo, que si para La Casa de los Famosos, que si para la Kings League. La verdad es que yo estoy feliz haciendo mi contenido, es lo bueno de no depender de ningún proyecto", contó.

Sin embargo, el golpe duro llegó cuando acusó a quienes participan en este tipo de entretenimiento de no tener algo más que hacer: "La Casa de los Famosos es para gente que no tiene trabajo, yo sí tengo mucho trabajo. La Isla y todas esas mam**** son para gente sin trabajo", afirmó el polémico conductor y youtuber.

En ese sentido, el famoso explicó que él mismo es el medio que genera conversación, por lo que no necesita que un reality le dé el foco que ya tiene y puso de ejemplo a Poncho de Nigris.

"Mis fechas no andan bien y vuelvo otra vez a llenar la cartelera; el juego, a Poncho, no se lo voy a explicar, él lo sabe a la perfección [...] Si la chamba anda baja, ¿Qué necesitamos? Que hablen de nosotros. En mi caso, yo hago videos, yo soy el medio por el que hago que hablen de mí, no necesito que venga un reality", contó.

Ante esto, no han faltado los comentarios que critican al influencer, pues ahora sí aceptó estar en un programa de este tipo. "Por eso uno nunca puede andar hablando esas cosas", "quedó (emojis de payaso)" y "va a entrar en la nueva temporada", son algunos de los mensajes en redes sociales.

A pesar de todo, Adrián Marcelo cuenta con una amplia base de fanáticos que podrían llevarlo lejos en La Casa de los Famosos México, por lo que no tiene mucho de lo que preocuparse. Incluso, el youtuber aceptó sus palabras y dijo estar desempleado en la actualidad.