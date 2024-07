Adrián Marcelo y Gomita son los últimos confirmados de 'La Casa de Los Famosos Mexico 2'

Los fans de “La casa de los famosos México 2” están severamente impactados por lo que van a ver en la segunda temporada del reality que lanzó a Wendy Guevara a ala fama, pues los últimos confirmados para participar en el programa fueron los pelémicos Adrián Marcelo y Gomita.

Adrián Marcelo y Gomita van a vivir 10 semanas en “La casa de los famosos México 2” junto con Gala Montes, Potro y Karime de “Acapulco Shore”, la polémica Shanik Berman, el detestado Arath de la Torre, el cuestionable de Mario Bezares, la actriz Sabine Moussier y los randoms Briggitte Bozzo, Ricardo Peralta y Agustín Fernández… y otros más.

¡Que se arme la carnita asada con mi último habitante confirmado! 🤠🙌🏻 ¡Bienvenido a #LaCasaDeLosFamosos, #AdriánMarcelo!



GRAN ESTRENO, este domingo a las 8:30 p.m.

¿Quién es Adrián Marcelo?

Adrián Marcelo es un conductor y comediante de Monterrey que se ha popularizado en los cuestionables programas de Multimedios por sus declaraciones polémicas. Ha participado en programas como "SnSerio", "Acábatelo", "Vivalavi" y "Las Noches del Fútbol".

Una de sus más grandes polémicas fue cuando la gente lo tachó de gordofóbico y misógino por esta declaración: “Si en algo vamos a estar de acuerdo es que las gordas están mal por salud. Porque ahora salen en revistas de que en revistas y talla extra. No, no, no hiciste nada para merecer una portada, gorda”, agregó Marcelo.

¿Quién es Gomita?

En contraste, Gomita es una payasa de la tv originaria de Ciudad Neza, que si hizo famosa por sus participaciones en “Se Vale” y “Sabadazo”, además de por su radical cambio físico tras realizarse cirugías como de aumento de senos, liposucción, bichatoplastía, rinoplastia y aumento de glúteos.

Irreverente, polémica y siempre con la fiesta en la sangre, así es mi treceava habitante revelada de #LaCasaDeLosFamososMx 🙌🏻🏠 ¡Bienvenida, @GOMITA_OFICIAL!



GRAN ESTRENO, este domingo a las 8:30 p.m.

y 24/7 por @vix 📺📱 pic.twitter.com/67amIHq4X9 — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) July 19, 2024

Los fans está esperando a que ya inicie la segunda temporada de “La casa de los famosos México 2” pues, literalmente Adrián Marcelo y Gomita son polos opuestos en la vida e ideología, y esperan que a partir de este domingo 21 de julio se pueda ver una tensión entre ambos… o que inicien un turbio romance amatorio que dará de qué hablar.