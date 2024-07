Gala Montes lanza fuerte mensaje contra su mamá previo a La Casa de los Famosos México: 'Me eduqué con Satán'

Este miércoles se dio a conocer que Gala Montes es la onceava confirmada para La Casa de los Famosos México y la joven no dejó de lado los problemas familiares que enfrenta en la actualidad con su madre, quien es también su ex mánager.

Fue hace un par de días que Gala Montes se volvió tendencia en redes sociales al reaccionar a su madre. Esto porque la señora señaló a Gala y a su hermana por haberla abandonado, motivo por el que habría tenido que abrir un café fuera de la Ciudad de México y tendría dificultades para mantenerse por si sola.

Ahora, la reconocida actriz dejó en claro que sus compañeros en La Casa de los Famosos México deben de tener cuidado con ella, puesto que señala que al haberse criado con una "mamá narcisista", por lo que sabrá jugar muy bien el juego del reality y será una dura rival a vencer.

Gala Montes es la nueva integrante de 'La casa de los famoso México 2' Especial

Gala Montes advierte a sus compañeros de La Casa de los Famosos México

La actriz confesó estar muy contenta de ser apoyada por televisa en este complicado momento que atraviesa en la actualidad con la polémica con su madre. Asimismo, indicó que para ella estar en La Casa de los Famosos México sería casi como tomar vacaciones, puesto que no tendrá que preocuparse por ningún aspecto de su vida como pagar una renta y servicios.

"Voy a estar tres meses en una casa. No tengo que pagar renta, no tengo que pagar la luz, no tengo que ver a mi mamá, no tengo que ver a mis perros, entonces yo estoy feliz", confesó antes de agregar, "esto para mi son vacaciones, es una terapia".

La integrante de la telenovela "Vivir de amor" señaló que las personas dentro del reality deberían cuidarse: "Yo ya tuve una mamá narcisista, me eduqué con Satán, cuidado conmigo", sentenció con la dura comparación entre su madre y el diablo.

La famosa destacó que se siente bastante tranquila por su ingreso al reality: “He vivido peores momentos en mi vida. Todo esto salió porque mi mamá habló, pues ahora estoy liberada y lista para lo que viene”.

Además, detalló que habló con su psicóloga antes de entrar al reality: "Estoy siendo tratada psicológicamente desde varios meses, trabajando en este encierro y las cosas que podrían suceder ahí. He desarrollado herramientas, quiero pensar, para poder estar adentro", comentó.

Sin lugar a dudas, con esas sencillas palabras, Gala Montes hizo notar que es una rival a temer para el resto de los inquilinos de La Casa de los Famosos México, pues se encuentra muy segura del poder que tiene como persona tras atravesar la polémica con su mamá.