Facundo critica el 'humor negro' de Adrián Marcelo: 'Ser cule*** no jala' | VIDEO

Facundo habló sobre Adrián Marcelo y su 'humor negro', destacando qué se necesita para en realidad hacer ese tipo de comedia y no solo violentar con comentarios que carecen del toque humorístico que deberían de tener para ser chistes.

Adrián Marcelo fue uno de los personajes más polémicos de La Casa de los Famosos México 2 por sus comentarios dentro del reality show, los cuales escudaba al decir que se trataba solo de 'humor negro', lo cual ha recibido duras críticas del público.

Entre las bajas ventas de boletos en algunos recintos y las cancelaciones de los shows de Hermanos de Leche, muchos dudan de cómo será el futuro del regiomontano, pues sus acciones y comentarios en La Casa de los Famosos México 2 lo llevaron a ser 'funado' por una gran cantidad de mexicanos.

El asqueroso de Adrián Marcelo se “disculpa” por el comentario sobre “una mujer menos para maltratar” | véase la respuesta frontal de Gala.



¡Mi aplauso para esta mujer! 👏🏼



Y si, Adrián NO TE CREEMOS NADA#LaCasadelosFamososMX pic.twitter.com/pbCY4Wbb3p — Héctor Navarro (@Navarro_Hector) September 4, 2024

Adrián Marcelo habla del 'humor negro' de Adrián Marcelo

En una entrevista fuera de Televisa, le cuestionaron a Facundo sobre el 'humor negro' de Adrián Marcelo, pues él mismo es conocido por hacer chistes y bromas que llegaron a escandalizar al público en el pasado, aunque ahora dicho humor es aceptado.

El comediante mencionó que en la televisión es común que haya alguien incomprendido con el público que después se hace querido, aunque también dijo: "Para que el humor sea negro y este chido, por lo menos debe de ser humor, no solo negro", señaló, al decir que el discurso no puede solo ser violento.

"Tu humor tiene que llevar a algo de reflexión, crítica, sátira o risa, pero nomás ser cul*** no jala", sentenció. Mencionó que Adrián Marcelo es "muy inteligente" y que sus blogs en Internet son divertidos, pero destacó que al público se le olvidan ese tipo de bromas.

Sobre la cancelación de los shows de Adrián Marcelo con La Mole en el Pepsi Center, el influencer aseguró que la gente que no compró fue la que hizo que el evento se cancelara.

"No, al final de cuentas cuando tú das un show van los que quieren ir. ¿Quién es el que cancela el show? La gente que no compró boletos para ir, no es que te cancela un show la sociedad de shows correctos o incorrectos de México (...) Al final el show se lo canceló la gente, los que no quisieron ir, no hay un comité cancela shows", agrega.

Al ser cuestionado sobre los comités feministas que pidieron la cancelación de las presentaciones del influencer, Facundo señaló: "No sabía, la neta está más rudo, pero no sabía, no estaba muy enterado (...) no estaba tan interesado en Adrián Marcelo".