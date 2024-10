¿Por qué Gala Montes y Karime Pinder abandonaron 'La Señora Presidenta'? Esto reveló Arath de la Torre| VIDEO

Gala Montes y Karime Pindter no están en el elenco de La Señora Presidenta, producción teatral de Alejandro Gou en la que se planeaba que participara todo el Team Mar. Por el contrario, Briggitte Bozzo, Arath de la Torre y Mario Bezares sí están en la obra.

La obra en la que veríamos completo al Team Mar después de La Casa de los Famosos México 2, ha generado polémica desde hace semanas, pues se especula que hay una importante variación en los sueldos de cada integrante.

Además, rumoran que han habido malas actitudes por parte de algunos de los talentos, sumando problemas en las agendas para llevar a cabo la producción. Por estos motivos, Karime Pindter y Gala Montes han abandonado el proyecto.

Este es el elenco oficial de La Señora Presidenta. Foto: Instagram @alexgouboy

te puede interesar ¿Corrupto? Captan a Adrián Marcelo sobornado a un policía | VIDEO

Arath habla de la salida de Karime y Gala de 'La Señora Presidenta'

A través de un directo en redes sociales, Arath de la Torre respondió a la pregunta sobre si era real que Gala Montes y Karime Pindter habían dejado La Señora Presidenta, quedando solo Briggitte Bozzo, Mario Bezares y él mismo en la producción como el Team Mar.

"Desafortunadamente y por agendas", explicó, "tienen otros compromisos y el teatro es muy demandante, entonces uno entiende que ahorita ellas tienen otras prioridades y otras cosas. Desafortunadamente no vamos a poder estar juntos, pero en un proyecto de televisión sí", explicó.

El actor aseguró que "se hizo lo que se pudo" y que sí querían estar juntos todos, pero que los managers cerraron fechas antes de que se armara la obra de teatro; además indicó que no lograban llegar a los escenarios para la fecha de estreno.

Los motivos por los que Gala y Karime se fueron de la obra

En De Primera Mano, Gustavo Adolfo Infante aseguró que por un lado, Karime se bajó de la obra de teatro por las fechas, pero indicó que probablemente se le pueda ver de manera posterior en algunos de los proyectos de Gou.

Sobre Gala mencionó, "me contó alguien del elenco [...] que Gala Montes llegó con muchas exigencias. Le dijo a la producción primero que sí después que no, que sí y luego dijo 'estoy en posibilidades de si quieres estreno y después que me sustituyan y tú me sigues anunciando'", expresó.

Ante ello, el periodista reprobó que Gala Montes haya abandonado de esa manera la producción de Alejandro Gou, pues asegura que fue "una falta total de profesionalismo" el abandonar la obra, la cual dice que otros productores de teatro tomarán en cuenta.