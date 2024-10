Karime Pindter cuenta cuando se cayó del tercer piso de un antro: 'Hasta pararon la música' | VIDEO

Karime Pindter recordó en entrevista con Yordi Rosado, la ocasión en la que se cayó de un tercer piso en medio de un antro en Mundo E del Estado de México, por beber de más, causando impresión entre los seguidores de la comediante.

Fue hace varias semanas que Karime Pindter se convirtió en la segunda finalista de La Casa de los Famosos México 2, pero conquistó el corazón de millones de mexicanos por su personalidad irreverente y aventada, la cual ha mostrado desde sus inicios en televisión.

A pesar de que ahora la famosa es una mujer tranquila, años atrás era conocida por ser un remolino en las fiestas, como bien mostraba en Acapulco Shore. Al parecer, esto fue así incluso antes de que fuera mayor de edad.

Karime Pindter cuenta cuando se cayó del tercer piso de un antro

Karime Pindter le contó en entrevista a Yordi Rosado sobre una de las fiestas más brutales que tuvo cuando aún era menor de edad, explicando que a los 17 años, en una pijamada por el cumpleaños de una amiga, bebió una botella grande de vodka.

"Entrabamos al antro sin IFE", recordó la joven, quien mencionó que en ese momento, se sentía muy empoderada por considerarse como una de las más guapas en su grupo de amigas, "Pin... Luigi, me pongo hasta el cu... y me dice 'ya estás incontrolable, siéntate aquí', me sienta en el barandal y voy pa' abajo", recordó.

Pindter contó que cayó del privado del tercer piso de un antro que se llamaba Dubái y se encontraba en Mundo E. Explica que los gerentes se preocuparon, pues ella era menor de edad y en teoría, no debieron de haber aceptado su ingreso al recinto.

"Creo que hasta pararon la música. Imagínate qué numerito, qué oso", recordó la mujer, quien mencionó que supo contestar bien a las preguntas que le hicieron para asegurarse de que no tenía alguna conmoción que pudiera afectarla en el aspecto de la salud.

La famosa contó que en ese momento, Luigi le llamó a sus papás, lo cual la hizo enojar bastante, pues señalaba que no considero que eso fuera de buenos amigos, aunque Yordi estuvo en desacuerdo y dijo que él habría hecho lo mismo.

"Me llevaron a traumatología [...] Me hacen radiologías de todo, no me rompí ni una uña", contó y aseguró que en la mañana, preguntó porqué no estaba en la casa de una amiga, sino en su hogar. Mencionó que si bien sus papás no la regañaron mucho, sí estaban decepcionados por ello.