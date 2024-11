Ángela Aguilar reacciona a ser nombrada ‘Mujer del Año': ‘No entiendo por qué me han considerado'

Ángela Aguilar se encuentra en el ojo del huracán desde que las declaraciones de Cazzu revelaron que la cantante de regional mexicano habría sido la amante de Christian Nodal, lo que ha convertido que su persona se vuelva enemiga de todo México y le gane en odio a la mismísima Karla Panini.

Por ello, sorprendió que en medio de la polémica, la revista Glamour nombró a Ángela Aguilar como Mujer del Año, lo cual generó que la audiencia estallara una vez más contra la famosa, al indicar que no era correcto que una mujer que había destruido una familia y le había quitado la pareja a otra, recibiera un título así.

A pesar de todo, junto al nombramiento, la famosa reaccionó tanto al título que le dieron como Mujer del Año, además de que reveló como acciona frente a las diversas críticas en redes sociales por su vida privada, como su relación con Christian Nodal.

Ángela Aguilar es la mejor mujer del año de Glamour 💋✨ pic.twitter.com/Yrx5J77BAJ — AngelitosFansOficial__ (@AngelitosFans__) November 4, 2024

Ángela Aguilar habla de su nombramiento como Mujer del Año

Tras ser duramente criticada por ser nombrada Mujer del Año 2024 en Glamour Latinoamérica, la famosa ha reaccionado al nombramiento que recibió, ya que en la publicación, la famosa señala que se encuentra todavía en un proceso en el que apenas descubre su identidad como mujer.

"Me siento un poco merecedora, la verdad. No entiendo por qué me han considerado. Siento que apenas estoy descubriendo lo que significa ser mujer. Pasar de niña a joven adulta es un proceso, y creo que todavía estoy en el camino", expresó en la entrevista.

Esto ha generado una nueva ola de comentarios en redes sociales, ya que destacan que la cantante debería de aceptar que no se ha ganado este título pues no representa una buena influencia para el público, al ser considerada como la amante de Christian Nodal a partir de las declaraciones recientes de Cazzu.

Ángela Aguilar reacciona a las críticas

La intérprete de ‘Inevitable’ también ha reaccionado a las personas que critican por las decisiones personales que ha tomado en el pasado, una respuesta que también ha sido reprobada en redes sociales. La cantante asegura que si bien en el pasado sentía que debía de justificarse, ya ha dejado ese momento de su vida atrás y solo le preocupa que las personas cercanas a ella sepan quién es.

“El consejo que les daría es que, si las decisiones que están tomando son para su bienestar y no perjudican a nadie, no deben explicarse a nadie. Eso es algo que he aprendido a lo largo de mi vida”, puntualizó.

Finalmente, Ángela Aguilar señaló que la percepción del público sobre su vida privada y su relación con Christian Nodal, además de otras situaciones, queda en segundo plano: “Las opiniones de los demás realmente no son válidas ni importantes. Esto se relaciona mucho con la salud mental; conocerse a uno mismo es fundamental”.