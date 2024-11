Aseguran que Christian Nodal y Ángela Aguilar le mintieron a Pepe Aguilar: ‘Tenía otra versión de la historia'

Aseguran que Christian Nodal y Ángela Aguilar le mintieron a Pepe Aguilar sobre los detalles de su relación, al asegurarle que nunca hubo infidelidad de parte del cantante de regional mexicano a Cazzu y que el noviazgo comenzó sin afectar a terceras personas, contrario a lo que se habría revelado recientemente tras las declaraciones de la rapera argentina al respecto.

De acuerdo con lo que reveló TV Notas, habrían entrevistado a una amiga de la dinastía Aguilar, quien pidió no revelar su nombre y contó que Pepe Aguilar estaba muy molesto tras escuchar las declaraciones de Cazzu sobre la infidelidad que sufrió por parte de Christian Nodal, pues él y Ángela Aguilar le habrían mentido sobre los detalles de su relación.

Pepe Aguilar no sabía la verdad de la historia entre su hija y Nodal

“Los comentarios de Cazzu tomaron por sorpresa al señor Pepe porque él tenía otra versión de la historia. Ángela y Nodal le lavaron la cabeza. Le dijeron que todo era mentira. Que nunca hubo infidelidades, amantes, ni nada por el estilo. La niña le dijo a su papá que ‘a nadie le rompieron el corazón’”, contó la fuente de la revista de espectáculos y farándula.

La persona menciona, “para su mala suerte, Cazzu no se quedó callada. Ella no iba a permitir que su integridad quedara embarrada por unos chavitos que tenían la hormona alterada y que no supieron manejar las cosas de la mejor manera. Ellos crearon una versión distinta y creyeron que jamás los iban a desmentir. ¡Y zaz! ¡Llegó la señora de la casa (Cazzu) a callar bocas!“, expresó.

Al conocer la mentira, aseguran que el cantante quedó “con la boca abierta” y que estaba sumamente molesto. La fuente menciona que a partir de lo declarado, hay dos opciones: O los esposos le mintieron a Pepe o Nodal le mintió a Ángela, al decirle que ya había terminado su pasada relación cuando no era verdad".

Pepe le ordenó a su yerno que arreglara la situación

La fuente asegura que Pepe Aguilar le exigió a Christian Nodal que saliera en defensa de Ángela y dijera que ella no fue su amante, debido a las críticas que la joven no ha dejado de recibir desde que las declaraciones de Cazzu salieron a la luz.

“Le pidió que hiciera un en vivo. Que diera una entrevista o lo que fuera necesario para aclarar que su hija no es una mentirosa. Sobre todo, que pusiera énfasis en que Ángela no se metió en la relación entre ellos dos. Así que Nodal no tuvo otra opción más que hacer un live, pidiendo a la gente que no atacaran a su esposa", explican.

Como consecuencia del polémico directo, aseguran que Christian Nodal tiene problemas con su equipo de trabajo, quienes estarían molestos porque después de tratar de limpiar su imagen tras la boda, salen las nuevas declaraciones del artista donde tacha a la madre de su hija de mentirosa, lo cual ocasionó que se rompieran varios proyectos pensados para el próximo año.