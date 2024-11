Muere Quincy Jones, legendario productor musical

El trompetista, cantante, pianista y productor musical Quincy Jones (Chicago, 1933–Los Ángeles, 2024) nos hizo regresar a los gozos de la memoria y poner en el tocadiscos una y otra vez los tres álbumes que le produjo a Michael Jackson: Off the Wall (1979) Thriller (1982) y Bad (1987). La nota de la prensa sorprendió a todos: el demiurgo del jazz-funk moría en Los Ángeles a los 91 años de edad la noche del domingo pasado. Sí, el más célebre de todos los arreglistas y productores de la música estadounidense, abandonaba físicamente el plano terrenal.

“Con el corazón pleno, pero roto, debemos compartir la noticia del fallecimiento de Quincy Jones. Aunque es una pérdida increíble, celebramos la gran vida que vivió y sabemos que nunca habrá otro como él”, dijo la familia.

El astro Stevie Wonder (izq.) y Quincy Jones, en una grabación.

Destacado trompetista del estilo hard bop (Fast Navarro, Clifford Brown...), que abandona este instrumento en los años 50 del siglo pasado. Debuta en las big bands de Lionel Hampton y Dizzy Gillespie y se convierte en el orquestador de Sarah Vaughan, Billy Eckstine, Frank Sinatra y Ray Charles, de quien era amigo íntimo y el puente que lo encamina hacia el soul. Impulsor de las carreras exitosas de Roberta Flack, Aretha Franklin, Al Jarreau y, sobre todo, de Michael Jackson del que será su mentor indiscutible.

Mis fans saben lo importante que fue Quincy para la estructura de mi música. Tuve la oportunidad de escribir un prólogo para su libro e intenté capturar lo que él significaba para mí como ser humano. Celebremos su vida hoy The Weeknd, Cantante



Thriller (Epic Records, 1982), producido por Jones: fonograma conformado por un sumario sonoro que transita por el rock, música disco, funk, balada, pop y R&B y que contó con la colaboración de Paul McCartney, registró a Jackson como el máximo representante del pop con ventas de más de 70 millones de copias: posee la marca de la placa más vendida de la historia: todo se conjugó por la extraordinaria visión de Quincy Jones.

Resalta la canción “We Are the World” (“Somos el mundo”) escrita por Michael Jackson y Lionel Richie en 1985, producida por Jones, grabada por el grupo USA for Africa, cuyas ganancias fueron donadas a la campaña humanitaria para acabar con la hambruna en Etiopía: otro gesto del ganador del Grammy Legend Award, el Premio Kennedy, la Medalla Nacional de las Artes y de la Legión de Honor, entre otras.

Sin rodeos, Quincy era EL HOMBRE. Gané mi primer Grammy con Quincy y vivo con su sabiduría a diario. Mi más sentido pésame a su familia, a la que tuve el honor de conocer. Esto me impactó. Dios te bendiga, REY ICE T, Rapero y actor



Colaborador con grandes figuras del jazz: Clark Terry, Benny Bailey, Melba Liston, Jimmy Cleveland, Phil Wood, Zoot Sims o Sahib Shihab, con quienes alcanzó unos niveles de ejecución y un contraste de sonido de la sección de metales que los cronistas del jazz han calificado como insuperables. El tema “The Midnight Sun Will Never Set”, éxito de los años 60, es hoy un clásico muy solicitado por los directores de big bands.

Su complicidad con Frank Sinatra comenzó cuando colaboraron en un espectáculo humanitario donde Jones realizó los arreglos orquestales. El intérprete de “New York, New York” lo reclutó más tarde como arreglista para su álbum It Might as Well Be Swing (1964) con la big band de Count Basie Orchestra y para la placa Sinatra at the Sands (1966) en la que aparece el arreglo de “Fly Me to the Moon”, orquestación incluida en los programas de estudio para directores de orquestas de varias academias. Sinatra y Jones coincidieron en diversos programas de televisión y en otras grabaciones. “Quincy es responsable de que me apoden ‘La Voz’, dominaba mis fraseos a la perfección, yo me dejaba llevar por sus cadencias”, decía el crooner originario de Nueva Jersey. “En todos los años que trabajamos juntos, nunca tuvimos un contrato, sólo un apretón de manos”, diría Jones de Sinatra.

Michael Jackson y el productor, en 1984, en los Grammy.

Primer compositor afroestadounidense reconocido por su incursión en el cine. Compuso la banda sonora de El Prestamista (1964) de Sidney Lumet; con el compositor Henry Mancini trabajó la música de dos filmes icónicos: En el Calor de la Noche (1967), dirigido por Norman Jewison, ganadora de cinco Oscar; y A Sangre Fría (1967), de Richard Brooks, adaptación de la novela de Truman Capote. Legó otras partituras para el cine: Con la Vida en un Hilo (1965) o Camina, No Corras (1966).

Firmó valiosas piezas para las series de TV: The Bill Cosby Show, Ironside y Sanford and Son. Su incursión en el género urbano (rap, hip hop) sobresale por ser ejecutivo musical de la exitosa serie The Fresh Prince of Bel-Air (El príncipe del rap), protagonizada por el rapero y actor Will Smith, y de In the House, con el rol del actor y destacado rapero LL Cool J. Descubrió en un viaje a La Habana en el 2012, al joven pianista Alfredo Rodríguez a quien apadrinó y presentó en Estados Unidos, además de producir sus primeros álbumes. Hoy Rodríguez es uno de los más destacados pianistas del jazz afrocubano.

Ha muerto el músico que el gran pianista y director de big band Duke Ellington glorificó como un gigante de irrepetible de la armonía.