Camila Sodi comparte desgarrador mensaje sobre la salud de su madre, Ernestina Sodi: ‘No entiendo esta situación' | FOTO

Camila Sodi compartió en redes sociales un emotivo mensaje en el que deja ver su preocupación por la salud de su madre, Ernestina Sodi, además de enviar un mensaje de amor en el que agradece las muestras de apoyo recibidas de parte de fanáticos, familia y amigos, quienes atraviesan de cerca este complicado momento para la actriz mexicana.

Desde hace varios días, Ernestina Sodi permanece internada, después de haber sufrido de un infarto al miocardio, ante lo que el público ha expresado palabras de apoyo para la escritora y su familia, pues recordemos que es hermana de Thalía y Laura Zapata, además de madre de Camila Sodi.

Hasta ahora, los familiares de la periodista no habían hecho alguna declaración sobre la salud de su familiar, más allá de Laura Zapata, quien mencionó que a su hermana “se le reventó le vena aorta". Sin embargo, ni sus hijas ni Thalía habían dado a conocer información sobre el estado de salud de la mujer o cómo se encontraban ellas sobre la situación.

Camila Sodi envía mensaje sobre el estado de salud de su madre

Fue a través de sus historias de Instagram que Camila Sodi compartió un breve escrito en el que expresa su sentir ante la emergencia de salud de su madre, al asegurar que si bien el tema ha sido sumamente doloroso, actualmente ella se encuentra bien con lo que pase gracias al apoyo que tiene por parte de amigos y familiares que no la dejan sola en estos complicados momentos que atraviesa como hija de Ernestina Sodi.

“Mi madre sigue en terapia intensiva, hoy son 18 días", comienza el texto, donde señala cómo ha atravesado estas dos semanas llenas de incertidumbre referente a la vida de su madre. La mujer aseguró que confía ciegamente en que todo saldrá bien, pues así lo hace su madre. Además, señaló que puede “ver y sentir a través del dolor, del suyo y del mío", refiriéndose a que empatiza con su madre en este delicado momento.

“Me siento bendecida aún en este momento tan duro. Veo y siento el amor de mis seres amados, como me cuidan, como me procuran, como me contienen. El amor que he cosechado durante mi vida es mi sostén absoluto" detalló Camila.

El mensaje de Camila Sodi sobre la salud de su madre

Finalmente, la actriz dijo “no entiendo esta situación pero tengo que hacerlo, yo solo la acompaño con toda mi presencia, plantada en el amor y en la fe que ella sigue enseñándome", expresó.

Fue a finales de octubre de Camila Sodi pidió donadores de sangre para su mamá, Ernestina Sodi, sin dar detalles respecto al estado de salud de la mujer. También se ha dicho que la actriz habría firmado una voluntad anticipada de la escritora, lo cual no ha sido confirmado de momento.